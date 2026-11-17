Microsoft starebbe chiudendo un po’ alla volta l’accordo con Oracle per la potenza di calcolo destinata all’intelligenza artificiale. Il motivo è che le GPU NVIDIA di vecchia generazione che alimentano l’infrastruttura in affitto non risponderebbero più alle sue esigenze. È una scelta che riapre il discorso sulla sostenibilità economica dei data center per l’IA, proprio mentre i giganti della tecnologia continuano a spendere miliardi in hardware sempre più caro.

Secondo indiscrezioni emerse il 6 novembre da persone vicine alla vicenda, Microsoft avrebbe deciso di non rinnovare il contratto e negli ultimi mesi avrebbe spento gradualmente la capacità di calcolo presa a noleggio. L’intesa risale a novembre 2023, quando Oracle annunciò che l’azienda avrebbe usato Oracle Cloud Infrastructure (OCI) insieme ad Azure per gestire l’inferenza IA del motore di ricerca conversazionale di Bing. In quel periodo la domanda di acceleratori superava di molto l’offerta disponibile e persino i grandi fornitori di servizi cloud erano costretti a rivolgersi ai concorrenti.

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Da allora le cose sono cambiate. Le necessità di Microsoft si sono evolute e gli acceleratori NVIDIA installati nei sistemi di Oracle non sarebbero più all’altezza delle specifiche richieste. Non sono stati resi noti né i modelli esatti delle schede coinvolte né il valore economico del contratto.

Oracle difende il valore delle GPU meno recenti

Oracle respinge l’idea che l’hardware IA più datato stia perdendo attrattiva commerciale e sostiene che la richiesta per la propria infrastruttura rimanga solida. Un portavoce dell’azienda ha sottolineato che l’interesse resta forte anche per le GPU delle generazioni precedenti.

I numeri forniti dalla società vanno in questa direzione. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027 la capacità GPU arrivata a scadenza è stata rinnovata o rivenduta con un sovrapprezzo del 20% rispetto ai contratti precedenti, anche se la maggior parte di quegli acceleratori aveva almeno quattro anni di vita. Nello stesso periodo il tasso di utilizzo delle schede si è attestato intorno al 97,9%. In pratica i chip che non soddisfano più Microsoft possono continuare a interessare altri clienti e altri carichi di lavoro.

Un esempio concreto arriva dagli A100 di NVIDIA. Presentati nel 2020, questi acceleratori sono ancora richiesti al punto che CoreWeave si è assicurata contratti di noleggio validi fino al 2029, nonostante sul mercato siano arrivate generazioni più recenti.

Il nodo degli investimenti nelle infrastrutture per l’IA

La vicenda pone comunque una domanda scomoda a chi sta puntando forte sulle infrastrutture IA. Che cosa succede quando GPU costosissime diventano tecnologicamente superate prima che gli investimenti fatti per acquistarle si siano ripagati? Oracle è particolarmente esposta a questo rischio, viste le dimensioni enormi della sua espansione e gli impegni finanziari molto consistenti che ne derivano.

Dall’ultima trimestrale emerge infatti un flusso di cassa libero negativo per circa 4,3 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027. Nello stesso periodo i ricavi dell’infrastruttura cloud sono cresciuti del 121% su base annua, raggiungendo circa 6,4 miliardi di euro.

Il gruppo non ha comunque intenzione di rallentare. OCI ha delineato piani per installare i sistemi Vera Rubin di NVIDIA, la piattaforma di nuova generazione che mostra bene quanto rapidamente si muova l’innovazione nell’hardware per l’IA. Accanto a questi arriveranno acceleratori di nuova generazione firmati AMD, Intel, Google e altri produttori.

Va precisato che la decisione di Microsoft riguarda uno specifico accordo di noleggio della capacità di calcolo e non la fine del rapporto complessivo con Oracle. Le due aziende portano avanti collaborazioni separate nel cloud, tra cui Oracle Database@Azure.

Fonte: TecnoAndroid