Aprire il rubinetto potrebbe non sembrare più un gesto così banale, visto che c’è chi è riuscito a trasformare una semplice goccia d’acqua in un computer a Dna programmabile. Il sistema esegue operazioni matematiche semplici e perfino calcoli complessi a 100 bit, e lo fa senza elettricità, affidandosi soltanto a un meccanismo biologico e alle dinamiche termodinamiche naturali.

Alla base c’è un principio già noto e sperimentato da tempo. I computer a Dna seguono una strada radicalmente diversa rispetto alle macchine tradizionali e questa particolare goccia rappresenta lo stato dell’arte dell’informatica molecolare, la disciplina che sfrutta il materiale genetico al posto dei chip al silicio e della corrente per archiviare ed elaborare dati. Esistono anche varianti differenti, fondate su reazioni chimiche di enzimi e proteine.

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Dalla Maynooth University una goccia che fa i conti

Il lavoro porta la firma dei ricercatori della Maynooth University, ateneo irlandese a pochi chilometri da Dublino, che hanno collaborato con il Caltech negli Stati Uniti. Lo studio, curato dal Dipartimento di Informatica, è stato pubblicato di recente su Nature. Il nome del progetto nasce dal termine «scaffolded», traducibile come «supportato da un’impalcatura». Da qui lo Scaffolded Dna Computer, abbreviato in Sdc.

Dentro la goccia d’acqua, che in realtà è una soluzione di acqua e sale, si trovano due tipi di elementi. C’è un filamento lungo di Dna e attorno ci sono altre molecole di Dna ridotte a filamenti corti che interagiscono chimicamente con il primo. Insieme svolgono esattamente il ruolo che nelle macchine classiche spetta ai chip al silicio e agli impulsi elettrici.

Calore, raffreddamento e filamenti in competizione

Perché l’elaborazione prenda forma serve un passaggio quasi da cucina. La soluzione viene scaldata per separare i legami molecolari e poi lasciata raffreddare così che le molecole possano assemblarsi di nuovo. È proprio in questa fase che i filamenti corti, frammenti di Dna sintetico, iniziano a «competere» tra loro per agganciarsi al filamento lungo. Mentre il liquido si avvicina al suo equilibrio termodinamico naturale, cioè mentre torna a temperatura ambiente, le molecole si dispongono spontaneamente lungo tutta l’impalcatura. I legami corretti restano stabili in posizione e quelli sbagliati cadono, tutto senza elettricità.

La disposizione finale dei frammenti e i legami rimasti indicano la soluzione dell’operazione richiesta al computer a Dna. Il risultato non compare su uno schermo ma si ricava analizzando lo stato finale della soluzione.

Zero e uno scritti nelle basi azotate

I filamenti corti vengono programmati a monte per legarsi soltanto a sezioni precise dell’impalcatura. Seguono la geometria dei legami chimici e le regole fondamentali della complementarità genetica, quelle per cui la A si lega solo alla T e la C solo alla G. In un computer tradizionale lo «0» e l’«1» del sistema binario viaggiano sotto forma di impulsi elettrici. Qui invece entra in gioco la matrice delle basi azotate. In laboratorio si sintetizza un filamento con una specifica sequenza che rappresenta il valore «0» e un altro che rappresenta il valore «1». Ogni bit di informazione diventa così una molecola fisica con la sua esatta sequenza chimica.

Anche le operazioni cambiano natura rispetto all’informatica a cui siamo abituati. Non si tratta di comandi eseguiti da un processore ma di istruzioni scritte direttamente nelle regole di affinità chimica tra le tessere. Per ogni calcolo esistono filamenti dedicati. Quelli della somma, per esempio, hanno le estremità destinate a legarsi a due filamenti corti che rappresentano gli addendi. Nelle provette dello Scaffolded Dna Computer finiscono miliardi di filamenti corti «0» e «1» e altrettanti incaricati di innescare le varie operazioni.

Fonte: TecnoAndroid