Un tribunale dei Paesi Bassi ha stabilito che il BYD Ti7 somiglia troppo al Land Rover Defender, con una conseguenza pesante: il costruttore cinese non potrà più vendere questo SUV in Europa. Per i giudici il design del modello viola i diritti di proprietà intellettuale di JLR, il gruppo che controlla lo storico marchio britannico. Ispirarsi a un’icona è una cosa, ricalcarla quasi alla lettera è tutt’altra faccenda, e la corte olandese ha collocato il Ti7 senza troppi dubbi nella seconda categoria.

La causa era partita nei mesi scorsi, quando BYD ha portato nel Vecchio Continente il Ti7, che in patria è conosciuto come Fang Cheng Bao Tai 7. JLR non è rimasta a guardare e la vicenda legale ha preso una piega piuttosto movimentata. Su richiesta del gruppo inglese alcuni ufficiali giudiziari hanno fatto irruzione negli uffici olandesi di BYD per mettere al sicuro la documentazione utile prima che potesse sparire. In un secondo momento però un tribunale ha ordinato proprio a JLR di distruggere quei file.

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Le motivazioni della sentenza sul Ti7

Nella nota diffusa dopo la decisione, la corte ha spiegato con precisione quali elementi rendano riconoscibile il Defender. Il suo design, si legge, è caratterizzato dalle spalle bombate e dagli angoli arrotondati, dal pannello distintivo, dal taglio dei passaruota con angoli smussati, dalla linea continua dei finestrini, dalle proporzioni e di conseguenza dalla silhouette complessiva. Confrontando questi tratti con quelli del Ti7, secondo i giudici, i dettagli dominanti e distintivi risultano praticamente identici e sono le somiglianze a saltare subito all’occhio.

La difesa di BYD ha puntato sui particolari. L’azienda cinese ha sostenuto che fari, griglia, cofano e altri elementi bastassero a creare una differenza netta rispetto alla fuoristrada britannica. Una tesi che non ha convinto il tribunale, secondo cui le differenze segnalate non sono abbastanza marcate da incidere in modo significativo sull’impressione d’insieme. Di fatto, ha concluso la corte, il Ti7 non trasmette un’immagine complessiva diversa da quella del Defender.

Il divieto non vale nel Regno Unito

La pronuncia a favore di Land Rover vieta a BYD di produrre il Ti7 nel suo nuovo stabilimento in Ungheria e di commercializzarlo nell’Unione Europea finché il modello non verrà ridisegnato in maniera profonda. La decisione però non può impedire la vendita del SUV in Gran Bretagna, che resta fuori dal perimetro del provvedimento.

Al di là della carrozzeria, i due modelli hanno ben poco in comune. Il Ti7 è un ibrido a tre file di sedili spinto da un quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di erogare 402 cavalli (408 PS), mentre JLR propone il Defender con motori a sei cilindri in linea e V8. Anche il listino racconta una storia diversa: il SUV cinese costa circa 20.000 sterline in meno dell’originale, più o meno 23.000 euro.

Non è la prima volta che JLR si rivolge ai tribunali per difendere i propri modelli. Nel 2016 aveva trascinato in giudizio la cinese Jiangling Motors Corporation (JMC) per la somiglianza tra la sua Landwind X7 e la Range Rover Evoque, vincendo la causa. Finora invece il gruppo non ha mosso un dito contro la Jaecoo 7 di Chery, un SUV che ricorda talmente da vicino Evoque e Velar da essersi guadagnato il soprannome di “Temu Range Rover”.

Fonte: TecnoAndroid