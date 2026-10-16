Very Mobile, Giga illimitati in 5G a 6,99 euro per gli ex clienti

Very Mobile ha scelto di riaprire le porte ad alcuni ex clienti con una proposta decisamente più generosa del solito, cioè Giga illimitati in 5G Full Speed insieme a minuti senza limiti e 200 SMS a 6,99 euro al mese. L’offerta si chiama Very 6,99 Unlimited e si può sottoscrivere soltanto con il codice coupon che arriva via SMS.

La nuova campagna di riconquista è partita il 15 ottobre 2026 e riguarda chi aveva lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali. È la prima volta che il secondo brand di WINDTRE mette sul piatto traffico dati illimitato per riportare a casa chi se n’era andato, dato che di norma queste promozioni includono pacchetti di Giga ben definiti. Il messaggio inviato in queste ore parla di un prezzo bloccato “per sempre” e di attivazione e SIM gratuite, con una scadenza fissata al 25 ottobre 2026 salvo cambiamenti. La pagina dedicata ricorda anche il concorso Smartphone Days, che ogni giorno assegna 10 smartphone Xiaomi in modalità instant win.

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Cosa include Very 6,99 Unlimited e come si usa il coupon

Ogni mese il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 200 SMS e traffico internet senza tetto fino in 5G Full Speed, con velocità che arrivano a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Come accade per le altre offerte dedicate agli ex abbonati, l’attivazione è possibile esclusivamente con portabilità del numero da un qualsiasi operatore nazionale. Costo di attivazione e prezzo della SIM o della eSIM sono azzerati sia online sia nei negozi.

Il codice coupon va usato in un punto vendita Very oppure sul sito tramite il link indicato nell’SMS. Chi procede online deve inserirlo dopo aver scelto tra SIM fisica e virtuale. Il codice funziona anche su un numero diverso da quello che ha ricevuto il messaggio, purché non sia già un’utenza Very Mobile. Per il riconoscimento, oltre alla videoidentificazione che richiede la verifica di un operatore, da dicembre 2023 si può usare lo SPID e dall’estate 2024 anche la CIE, con tempi di pochi minuti. Il prezzo “per sempre” vale su tutte le offerte da fine settembre 2024 e comunque dal debutto, avvenuto il 24 febbraio 2020, l’operatore non ha mai applicato rimodulazioni unilaterali.

Sul traffico senza limiti c’è però una regola da tenere presente. Secondo l’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto la linea deve servire a un uso personale nel rispetto della buona fede. Per i dati i parametri sono due, ossia non superare di 5 volte la media dei consumi di clienti con offerte simili e non andare oltre il doppio di quella media per 3 mesi consecutivi.

Smartphone Days, roaming e rete 5G

Il concorso Smartphone Days è attivo dal 7 ottobre 2026 e mette in palio ogni giorno 10 Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Possono partecipare sia i clienti già attivi sia chi sottoscrive una nuova offerta, una volta al giorno fino alle 23:59 del 5 novembre 2026, per un totale di 30 giorni. I nuovi arrivati devono completare l’acquisto entro le 22:59 dello stesso giorno. In attesa di accedere all’app si gioca da una pagina web inserendo il numero d’ordine o il Codice Contratto e premendo “Gioca”, poi si prosegue direttamente dall’app.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS si usano senza costi aggiuntivi, mentre per internet nel 2026 la soglia è di 10,50 Giga al mese. Superato quel limite si naviga a consumo pagando circa 0,1342 centesimi di euro per MB, IVA inclusa.

La rete è quella WINDTRE, con il 5G disponibile dal 25 novembre 2024. Qui la velocità piena è già compresa, quindi non serve l’opzione Very Full Speed 5G da 0,99 euro. Resta attivabile Very Plus, che aggiunge Giga extra e sconti su cinema e ristoranti, gratis il primo mese e poi a 0,99 euro invece di 1,99 euro fino al 3 dicembre 2026. Servono un dispositivo compatibile e una zona coperta, oggi il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. Fuori copertura si naviga in 4G fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

Oltre i 200 SMS inclusi ogni messaggio costa 29 centesimi. L’offerta si paga con il credito residuo e, se il saldo non basta, viene sospesa fino alla ricarica successiva. Per evitare sorprese si può attivare gratis la Ricarica Automatica, che accredita l’importo dell’offerta 12 ore prima del rinnovo mensile.

Fonte: TecnoAndroid