Motorola moto g77 e moto buds bass a 249 euro invece di 419 su Amazon

Il bundle formato da Motorola moto g77 e dagli auricolari moto buds bass scende a 249 euro su Amazon, contro i 419 euro del prezzo di listino. Non si tratta di un piccolo ritocco ma di un ribasso piuttosto deciso, che porta il pacchetto a quello che sembra il nuovo minimo storico del periodo e lo piazza tra le occasioni più interessanti della fascia media in questo momento. Nella confezione trovano posto uno smartphone con un pannello capace di toccare i 5.000 nits, un primato assoluto per la serie G, e una coppia di auricolari true wireless.

Moto g77 punta tutto su un display da primato e sulla fotocamera da 108MP

Il vero protagonista di moto g77 è lo schermo Extreme AMOLED (pOLED) da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ a 1272×2772 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Quello che lo distingue davvero dalla concorrenza però è la luminosità di picco di 5.000 nits, un valore che la stessa Motorola indica come il più alto mai registrato sulla serie G. A completare il quadro ci pensano la profondità colore a 10 bit, la copertura DCI P3 al 100% e la protezione affidata a Corning Gorilla Glass 7i.

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Sotto la scocca lavora il chip MediaTek Dimensity 6400 realizzato a 6nm, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo spazio si può espandere fino a 2TB grazie alla microSD, dettaglio sempre più raro di questi tempi. Non parliamo certo di un processore da top di gamma, ma nell’uso di tutti i giorni e con i contenuti multimediali se la cava più che bene.

Sul fronte fotografico spicca il sensore principale da 108MP, che consente uno zoom 3x senza perdita di qualità. Accanto c’è un ultragrandangolare da 8MP mentre la fotocamera frontale per i selfie arriva a 32MP. La batteria da 5100mAh promette fino a 37 ore di autonomia dichiarata e supporta la ricarica rapida TurboPower da 30W, quindi anche i rabbocchi veloci durante la giornata non sono un problema.

Il telefono è pensato anche per resistere agli imprevisti. Ha la certificazione IP64 contro polvere e spruzzi e rispetta lo standard militare MIL STD 810H. Il software è Android 16 con l’interfaccia Motorola Hello UX.

Gli auricolari moto buds bass e lo sconto record su Amazon

Nel pacchetto arrivano anche i moto buds bass, auricolari dotati di driver da 12,4mm pensati per restituire bassi profondi. Offrono la cancellazione attiva del rumore fino a 50dB e un’autonomia complessiva di 43 ore contando anche la custodia di ricarica. Acquistati da soli costano circa 59,90 euro, quindi rappresentano un valore aggiunto tutt’altro che trascurabile all’interno del bundle.

Passando ai numeri, il prezzo di listino del pacchetto si aggirava normalmente intorno ai 419 euro. Adesso su Amazon la stessa combinazione si porta a casa con 249 euro, uno sconto che sfiora il 41% e che si traduce in un risparmio concreto di oltre 170 euro. Il calo va oltre i minimi già toccati nei mesi scorsi e fa di questa proposta la più vantaggiosa vista finora per la coppia formata da moto g77 e dagli auricolari Motorola.

Chi aspettava il momento giusto per prendere uno smartphone completo insieme a una coppia di true wireless senza spendere una cifra importante ha davanti una finestra interessante. La disponibilità a questo prezzo potrebbe infatti essere limitata.

Fonte: TecnoAndroid