Fujifilm instax SQUARE 2: filtri Mood e arrivo a novembre 2026

Fujifilm ha presentato instax SQUARE 2, la nuova fotocamera istantanea che raccoglie l’eredità della linea dedicata al formato quadrato e la aggiorna con un design ripensato e alcune funzioni creative inedite. Accanto al nuovo modello debutta anche una pellicola chiamata instax SQUARE SOFT HAZE, pensata per chi ama le immagini dai toni morbidi e delicati. L’arrivo nei negozi è fissato per novembre 2026.

A spiegare il senso dell’operazione è Karina Thomsen, Marketing Director European Consumer Imaging di Fujifilm Europe, che ha raccontato come siano stati proprio i clienti a chiedere una nuova fotocamera della serie SQUARE. “I nostri prodotti instax SQUARE sono sempre stati una parte molto amata della gamma instax, offrendo un formato che risulta sia classico sia intramontabile” ha dichiarato, aggiungendo che SQUARE 2 “porta qualcosa di diverso nella linea SQUARE, pur mantenendo tutto ciò che la gente ama di questo formato” e unisce l’inquadratura quadrata a comandi intuitivi per rendere semplice catturare ogni momento.

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Tre modalità di messa a fuoco e filtri per cambiare atmosfera

Il cuore della nuova istantanea sta nell’obiettivo. Basta ruotarlo per scegliere la modalità di messa a fuoco più adatta alla distanza del soggetto. La modalità Primo piano lavora tra 30 e 50 cm e, insieme allo specchio selfie integrato, aiuta a ottenere autoritratti nitidi senza tentativi a vuoto. Per i panorami c’è invece la modalità Paesaggio, che copre da 3 metri all’infinito, mentre la modalità Standard si occupa delle situazioni di tutti i giorni, da 50 cm fino a 3 metri.

Il resto lo fa la macchina da sola. instax SQUARE 2 integra infatti esposizione automatica e flash automatico, così da restituire foto luminose e dall’aspetto naturale anche negli ambienti poco illuminati, senza dover toccare alcuna impostazione.

La novità più curiosa è probabilmente il selettore Mood Filter, che permette di dare a ogni scatto un’atmosfera precisa con un semplice gesto. Sono disponibili tre posizioni: Warm aggiunge una leggera tonalità dorata, Cool punta su colori nitidi con riflessi blu e Off lascia intatto il classico look della pellicola instax. Una personalizzazione immediata che non complica l’esperienza. Il formato 1:1 fa poi la sua parte, lasciando respirare il soggetto e conservando anche l’atmosfera che lo circonda.

Design, colori e nuova pellicola SOFT HAZE

Sul fronte estetico la fotocamera punta tutto sui dettagli. Il corpo ha una silhouette pulita e scolpita con il logo inciso a sbalzo, mentre l’obiettivo scanalato e l’impugnatura testurizzata completano il quadro. Le colorazioni scelte sono tre, Slate Blue, Misty White e Brick Red, e per chi vuole proteggerla con stile esiste una custodia abbinata nel colore, venduta a parte.

Nella confezione di SQUARE 2 si trovano cinturino da polso, guida rapida, batterie AA e un anno di garanzia limitata. La stampa avviene su pellicola istantanea instax SQUARE, anche questa acquistabile separatamente.

Proprio sul versante delle pellicole arriva la seconda novità. La nuova SOFT HAZE è caratterizzata da saturazione e contrasto ridotti, che regalano alle fotografie un aspetto complessivamente più morbido, con luci brillanti e ombre calde e diffuse. Ogni confezione contiene 10 scatti.

Per quanto riguarda il prezzo, instax SQUARE 2 sarà disponibile da novembre 2026 a 119,99 euro iva inclusa. Nello stesso periodo arriverà sugli scaffali anche la pellicola instax SQUARE Soft Haze, con un prezzo consigliato di 12,99 euro iva inclusa.

Fonte: TecnoAndroid