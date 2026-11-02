Very Mobile, Giga illimitati e 5G a 9,99 euro per Halloween

In occasione di Halloween 2026 l’operatore semivirtuale Very Mobile ha deciso di dare più visibilità alla sua proposta più aggressiva. Dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, salvo eventuali cambiamenti, l’offerta Very 9,99 Unlimited (chiamata anche Very 9,99 Giga Illimitati) compare direttamente nella homepage del sito ufficiale invece di restare confinata in qualche pagina dedicata. Il prezzo è di 9,99 euro al mese e comprende Giga illimitati, minuti senza limiti e 200 SMS.

La stessa promozione rimane disponibile anche nelle sezioni “Passa a Very”, “Passa a Very da Iliad” e “Passa a Very da PosteMobile”, che si raggiungono dai collegamenti in fondo alla pagina principale. In questa versione pensata per Halloween l’offerta arriva anche nei punti vendita aderenti, sempre fino al 5 novembre 2026. Nel frattempo l’operatore ha prorogato ancora una volta il portafoglio standard online. Fa eccezione Very 440 Giga MNP a 9,99 euro, che è stata chiusa proprio quando la nuova tariffa con traffico dati senza tetto è approdata in homepage allo stesso prezzo. In precedenza le offerte standard sul sito scadevano il 29 ottobre 2026, mentre nei negozi erano già state estese al 5 novembre. Ora anche online la data è la stessa. In alcune pagine dedicate restano poi diverse offerte underground con prezzi a partire da 4,99 euro al mese.

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Cosa include Very 9,99 Unlimited e chi può attivarla

Il pacchetto prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 200 SMS e traffico dati senza limiti in 4G e in 5G. L’opzione 5G Full Speed è inclusa senza costi aggiuntivi, con una velocità massima stimata fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload. Superata la soglia dei messaggi ogni SMS costa 29 centesimi. L’attivazione richiede 0,99 euro, che si sommano al primo mese anticipato per una spesa iniziale di 10,98 euro.

Possono aderire online i nuovi clienti che chiedono la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e da molti altri operatori virtuali come Lycamobile, Sky Mobile, Tiscali, DIGI ed Enel Mobile. Il costo viene scalato dal credito residuo e se manca la cifra necessaria l’offerta resta sospesa fino alla ricarica successiva. Per evitarlo si può attivare gratis la Ricarica Automatica, che accredita ogni mese l’importo dovuto 12 ore prima del rinnovo. Per riconoscere l’identità di chi acquista SIM o eSIM online, oltre alla videoidentificazione, da dicembre 2023 si può usare lo SPID e dall’estate 2024 anche la CIE. Da fine settembre 2024 l’operatore promette poi il prezzo “per sempre” su tutte le sue offerte e dal debutto del 24 febbraio 2020 non ha mai applicato modifiche unilaterali.

Uso corretto, roaming e concorso Smartphone Days

Minuti e Giga senza limiti restano legati alle condizioni contrattuali e a un uso personale della SIM secondo buona fede e correttezza. Sul fronte dati i parametri da non superare sono due. Il primo è un consumo mensile almeno 5 volte superiore alla media dei clienti con offerte analoghe. Il secondo è un traffico oltre il doppio di quella media per 3 mesi consecutivi. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS si usano senza spese extra, mentre per i dati vale un tetto che nel 2026 è di 14,90 Giga al mese. Oltre quella soglia si naviga a consumo con un costo di circa 0,1342 centesimi di euro per MB IVA inclusa.

Dal 7 ottobre 2026 è attivo anche il concorso Smartphone Days, che mette in palio ogni giorno 10 Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Partecipano sia i clienti già attivi sia chi sottoscrive una qualsiasi offerta, con una giocata al giorno fino alle 23:59 del 5 novembre 2026. I nuovi clienti devono completare l’acquisto entro le 22:59 dello stesso giorno. All’inizio si gioca da una pagina web inserendo il numero d’ordine o il Codice Contratto e poi, ad attivazione completata, direttamente dall’app.

Tutti i clienti hanno inoltre a disposizione gratis VoLTE e chiamate via WiFi sui dispositivi compatibili, insieme ai servizi Ti ho Cercato, RingMe e hotspot. I servizi a pagamento sono bloccati di default ma si possono sbloccare dall’app. C’è anche l’opzione Very Protetti con primo mese gratuito e rinnovo automatico a 0,99 euro, disattivabile in qualsiasi momento chiamando il 1929 oppure dall’app. Fino al 3 dicembre 2026 resta valida l’iniziativa Porta un Amico, che consente di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio da usare per il rinnovo mensile.

Fonte: TecnoAndroid