TIMVISION Box in omaggio: TIM lo spedisce, ma si può rifiutare

Alcuni clienti di rete fissa TIM che hanno attivo anche TIMVISION stanno ricevendo in questi giorni una email con cui l’operatore annuncia la spedizione gratuita di un decoder TIMVISION Box in omaggio. Si tratta di un’iniziativa che non obbliga nessuno ad accettare il dispositivo, visto che resta sempre possibile rifiutare la consegna. Le prime segnalazioni risalgono agli ultimi giorni di ottobre 2026 e parlano di una comunicazione piuttosto chiara nei contenuti, almeno in apparenza.

Secondo quanto emerso, la compagnia telefonica ha informato questi abbonati di essere coinvolti in una campagna che prevede la consegna gratuita a domicilio del decoder tramite corriere. Il messaggio presenta l’apparecchio come un vero e proprio regalo, recapitato direttamente a casa senza costi aggiuntivi per chi lo riceve.

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Chi riceve il decoder TIMVISION Box e quando arriverà

La campagna email sembra rivolta a un numero limitato di clienti già attivi sulla rete fissa dell’operatore. Il requisito principale è avere sulla propria linea un’offerta TIMVISION ed essere già registrati al servizio. Non conta invece se in casa sia già presente un TIMVISION Box oppure no, perché l’iniziativa coinvolge sia chi ne possiede uno sia chi non ne ha mai avuto uno in uso.

Non esiste quindi un elenco pubblico dei destinatari. Gli abbonati interessati sono semplicemente quelli che ricevono la comunicazione dedicata via email, all’interno della quale vengono spiegati tutti i dettagli dell’operazione. Chi non trova nulla nella propria casella di posta, molto probabilmente, non rientra nella selezione.

Quanto ai tempi, la consegna del decoder è prevista nel corso di novembre 2026, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. Il meccanismo è piuttosto semplice. Accettare il pacco dal corriere equivale ad accettare anche il decoder fornito in omaggio, senza ulteriori passaggi da completare.

Come rifiutare l’omaggio e quale modello viene spedito

Chi non è interessato ha comunque diverse strade per declinare l’offerta. La più immediata è rifiutare la consegna direttamente al corriere al momento della visita. In alternativa si può chiedere il ritiro gratuito del decoder contattando un operatore del 187 oppure passando da Sofia, il nuovo VoiceBot con intelligenza artificiale che TIM ha introdotto sul proprio servizio clienti. C’è poi una terza possibilità, valida solo se il pacco non è ancora arrivato a destinazione, cioè richiedere l’annullamento della spedizione.

Un aspetto merita però un po’ di attenzione, ed è il dispositivo stesso. Dalle prime informazioni raccolte, l’apparecchio spedito a questi abbonati non dovrebbe essere uno dei modelli più recenti della gamma. Si tratterebbe invece del TIM Box del 2018 prodotto da Technicolor, identificato dal codice modello UZW4010TIM2. È la versione che integra al suo interno la tecnologia Z Wave Plus, mentre la generazione precedente richiedeva una chiavetta USB Z Wave da collegare al decoder per ottenere la stessa funzione.

C’è infine un dettaglio contrattuale da non sottovalutare. Nonostante nella comunicazione inviata ai clienti si parli esplicitamente di un decoder in regalo, nella pratica il box verrebbe fornito attraverso un noleggio gratuito e non come una cessione in proprietà del dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid