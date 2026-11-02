GeForce RTX 5080 da 24 GB attesa a gennaio 2027, +50% di VRAM

La GeForce RTX 5080 da 16 GB potrebbe avere i giorni contati. Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla filiera distributiva cinese, NVIDIA starebbe preparando l’arrivo di una RTX 5080 da 24 GB, attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Lo scenario è quello di un mercato delle schede video già messo a dura prova da disponibilità ridotta e rincari continui, con i modelli di fascia alta ormai quasi impossibili da trovare al prezzo di listino. Non esiste ancora alcuna conferma ufficiale valida per tutti i mercati, ma il quadro si intreccia con le difficoltà di approvvigionamento della RTX 5090 e con cifre lontanissime da quelle annunciate al lancio.

RTX 5080 24 GB, una finestra tra dicembre e gennaio

A rilanciare le voci è stato ChannelGate, account legato al circuito cinese Board Channels e seguito proprio per le informazioni sulla distribuzione delle GPU. Stando al suo resoconto NVIDIA avrebbe accelerato i piani per la nuova scheda con 24 GB di memoria GDDR7, con disponibilità prevista intorno a gennaio 2027 e la possibilità di anticipare il debutto a dicembre 2026. Le indiscrezioni precedenti parlavano più genericamente del primo trimestre del 2027, quindi un annuncio al CES di gennaio sarebbe plausibile, anche se mancano conferme e una data di presentazione definitiva.

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La stessa fonte sostiene che le scorte di chip destinate alla RTX 5080 da 16 GB sarebbero già esaurite, con i distributori riforniti per circa due mesi di vendite. Il modello attuale diventerebbe così sempre più raro proprio mentre la versione aggiornata si avvicina ai negozi. Bisogna però distinguere tra la disponibilità dei chip presso i partner e una vera dichiarazione di End Of Life, che al momento non risulta a livello globale. Le notizie riguardano soprattutto la Cina, dove NVIDIA avrebbe anche intenzione di interrompere le forniture della RTX 5090 D V2, rendendo la nuova RTX 5080 da 24 GB la GeForce più potente venduta attraverso i canali ufficiali locali.

Sul piano tecnico il salto sarebbe del 50% di VRAM in più, un vantaggio sia nei giochi più pesanti sia per chi usa la scheda con applicazioni professionali o strumenti di intelligenza artificiale in locale. Per mantenere il bus a 256 bit potrebbero servire moduli GDDR7 da 3 GB al posto di quelli da 2 GB del modello attuale, ma si tratta di una deduzione e non di una specifica confermata. Nome definitivo, chip grafico, frequenze e consumi non sono stati comunicati, e non ci sono elementi per sovrapporre questa scheda alla presunta RTX 5080 SUPER, accostata in passato a frequenze più alte e memoria più veloce. Per il mercato cinese una precedente indiscrezione indicava un prezzo vicino ai 19.999 yuan, quasi 2.600 euro, cifra non ufficiale e non trasferibile al listino europeo.

RTX 5090 introvabile, ma NVIDIA smentisce la dismissione

Intanto anche la GeForce RTX 5090 è finita al centro di segnalazioni preoccupanti. Un partner avrebbe riferito all’overclocker Roman Hartung, noto come der8auer, di non riuscire più a ordinare il pacchetto composto dalla GPU GB202 e dai 32 GB di GDDR7, nemmeno con ordini arretrati. Alcuni fornitori di dissipatori avrebbero inoltre ridotto le previsioni per il primo trimestre 2027 senza ricevere nuovi ordini per quello successivo. Sono segnali che fanno pensare a una riallocazione verso il settore professionale e i data center, visto che lo stesso chip GB202 equipaggia prodotti per la visualizzazione professionale e l’intelligenza artificiale, dove il valore economico è ben più alto. NVIDIA ha comunque ribadito che la RTX 5090 non è stata dismessa e ha attribuito la situazione ai vincoli della catena di approvvigionamento e alla capacità produttiva limitata.

Prezzi alle stelle per le schede video di fascia alta

L’effetto più visibile riguarda naturalmente i prezzi. Negli Stati Uniti la RTX 5080 da 16 GB, lanciata a circa 860 euro, viene proposta da alcuni rivenditori online intorno ai 1.700 euro o anche oltre, praticamente quanto il listino originale della RTX 5090. Per quest’ultima la situazione è ancora più estrema, con le poche unità disponibili che sul mercato secondario arrivano a superare i 6.000 euro, cifre che ovviamente non hanno nulla di ufficiale.

Alla base c’è un intreccio di fattori. La domanda di GPU per l’intelligenza artificiale resta altissima, la memoria GDDR7 scarseggia e la produzione di acceleratori per i data center mette sotto pressione l’intera filiera, costringendo le aziende a scegliere come dividere componenti e capacità produttiva tra prodotti consumer e professionali. Una RTX 5080 da 24 GB risponderebbe a una richiesta concreta di più memoria, ma senza garanzie su prezzi accessibili o disponibilità adeguata per il mondo del PC gaming. Per l’Italia le cifre statunitensi e cinesi non vanno trasferite automaticamente, perché tasse, margini dei rivenditori e disponibilità cambiano da un Paese all’altro.

Fonte: TecnoAndroid