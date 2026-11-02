Mercato SUV da record nel 2025: quasi 43 milioni, Toyota in testa

Il mercato dei SUV ha chiuso il 2025 con numeri che difficilmente passano inosservati. In dodici mesi gli automobilisti di tutto il mondo hanno acquistato quasi 43 milioni di SUV, un risultato da record che fotografa con chiarezza i gusti di chi oggi entra in concessionaria. In cima alla classifica dei costruttori si piazza Toyota, seguita da Volkswagen e dal gruppo Hyundai Kia.

Detta così può sembrare soltanto una cifra tra le tante. Eppure basta fermarsi un attimo per coglierne la portata. Si parla di quasi 43 milioni di vetture vendute in un solo anno, un volume che racconta meglio di qualsiasi campagna pubblicitaria quanto questa tipologia di auto sia ormai entrata nelle abitudini di chi sceglie una nuova macchina. I Sport Utility non rappresentano più una scelta di nicchia riservata a pochi appassionati ma una presenza diffusa su scala globale.

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Anche quel “quasi” merita un minimo di attenzione. La soglia dei 43 milioni non è stata superata ma soltanto sfiorata, e questo non sposta di molto il quadro complessivo. Il dato resta comunque da primato e conferma che la domanda di SUV nel mondo si mantiene su livelli altissimi, tanto da trasformare queste vetture nel vero baricentro delle vendite per molte case automobilistiche.

Toyota davanti a tutti nella corsa ai SUV

Il primo gradino del podio spetta a Toyota, che nel 2025 si conferma il costruttore capace di vendere più SUV a livello mondiale. In un mercato di queste dimensioni, ritrovarsi davanti a tutti significa avere una gamma in grado di intercettare pubblici molto diversi tra loro, in Paesi con esigenze e abitudini spesso lontanissime. Il marchio giapponese riesce quindi a imporsi in un segmento dove la concorrenza è particolarmente affollata e dove praticamente ogni produttore ha cercato di ritagliarsi uno spazio.

Alle spalle della casa nipponica c’è il gruppo Volkswagen, che conquista la seconda posizione. Per il colosso tedesco si tratta di un piazzamento di rilievo, ottenuto in una sfida che si gioca su scala planetaria e non su un singolo mercato. Essere secondi in una classifica che misura quasi 43 milioni di veicoli venduti vuol dire comunque occupare un ruolo da protagonista assoluto nel panorama delle vendite globali.

Il terzo posto di Hyundai Kia e la geografia del podio

A completare il podio arriva il gruppo Hyundai Kia, che si prende la terza piazza tra i costruttori più forti nel mondo dei SUV. Il risultato colloca i due marchi sudcoreani subito dietro due nomi storici dell’industria automobilistica, in una graduatoria in cui ogni posizione pesa parecchio proprio perché i volumi in gioco sono enormi.

Guardando la composizione della classifica dei costruttori emerge anche un aspetto curioso. Sul podio siedono tre realtà provenienti da aree diverse, con il Giappone rappresentato da Toyota, la Germania da Volkswagen e la Corea del Sud dal gruppo Hyundai Kia. Una distribuzione che rende l’idea di quanto la partita dei SUV sia davvero mondiale e non dominata da un unico polo industriale. Il bilancio del 2025 si chiude così con quasi 43 milioni di SUV acquistati in tutto il pianeta. Toyota occupa il primo posto tra i costruttori, Volkswagen si ferma al secondo e il gruppo Hyundai Kia chiude al terzo.

Fonte: TecnoAndroid