BMW M3 Tribute omaggia Alex Zanardi: c’è anche il suo ananas

Per celebrare quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di Alex Zanardi, la filiale italiana di BMW ha realizzato un esemplare unico basato sull’attuale generazione della BMW M3. Si chiama M3 Tribute ed è un modo concreto per ricordare un pilota e un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia del marchio bavarese, e non soltanto in pista.

Il progetto è nato dalla collaborazione con lo studio di design BorromeoDeSilva e arriva in un momento particolare per la casa di Monaco, che proprio adesso festeggia il quarantesimo anniversario della M3. Due ricorrenze che si incrociano e che hanno dato vita a una vettura pensata per raccontare una storia, più che per stupire con i numeri.

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L’ananas portafortuna e un abitacolo fuori dal comune

Basta uno sguardo alla carrozzeria per capire che non si tratta di una M3 qualsiasi. La livrea riprende i classici colori sportivi del marchio e li rilegge in chiave nuova, inserendo un dettaglio che chi ha seguito Zanardi conosce bene. Sulla vettura compare infatti l’ananas, storico portafortuna di Alex, reinterpretato seguendo il linguaggio stilistico tipico della divisione BMW M. Un tocco personale e quasi affettuoso, che trasforma la sportiva tedesca in qualcosa di molto vicino a un ritratto.

L’attenzione ai particolari prosegue anche all’interno. I sedili in Alcantara color antracite hanno un rivestimento centrale forato al laser che lascia intravedere un fondo iridescente a contrasto, ispirato ai colori dell’iconico allestimento BMW M. Il motivo sfuma dal blu al rosso e regala profondità e movimento all’abitacolo. Le fasce in Alcantara disegnano poi un elemento trasversale che corre lungo le sedute e arriva fino ai pannelli porta, riprendendo ancora una volta la tradizione stilistica della gamma M. A trasformare l’idea creativa in un’auto vera hanno contribuito i partner Alcantara e Befuel.

Dalle piste all’impegno sociale con SpecialMente

Dietro questa vettura c’è un rapporto lungo e solido, nato sui circuiti e cresciuto poi nel campo del sociale. Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, ha spiegato quanto sia difficile raccontare ciò che Zanardi ha rappresentato: “Raccontare ciò che Alex ha rappresentato per BMW e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui un tratto di strada è invece molto più complesso. Perché il suo ricordo continua a essere straordinariamente vivo.”

Il manager ha ripercorso le tappe di una collaborazione che è andata ben oltre le corse e i successi paralimpici. Negli anni il campione ha affiancato all’attività sportiva la voglia di contribuire alla nascita di iniziative utili alla collettività. Anche grazie alla sua sensibilità e alla sua visione è nato SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d’impresa di BMW Italia che sostiene progetti dedicati all’inclusione, all’educazione e al supporto delle persone più fragili.

Secondo Solero è proprio questa eredità a guidare il progetto e la filosofia dell’azienda. “Alex ci ha insegnato che non siamo definiti da ciò che ci accade, ma da ciò che scegliamo di fare con ciò che abbiamo. O con quello che ci resta dopo aver attraversato una prova difficile. Ed è forse questa la sua eredità più importante” ha dichiarato il numero uno di BMW Italia, aggiungendo che la M3 Tribute nasce con questo spirito, non solo per ricordare un campione straordinario ma per celebrare una persona che ancora oggi ispira migliaia di persone.

Una visione che lo stesso Zanardi aveva riassunto in una sua frase celebre. Raccontava che, dopo aver perso le gambe e ancora prima di sapere dove avrebbe cercato e cosa avrebbe trovato, era convinto che in quanto accaduto ci fosse qualcosa di positivo. E alla fine lo aveva trovato davvero.

Oggi il legame tra la famiglia Zanardi e la casa bavarese continua attraverso il figlio Niccolò, che è ambasciatore di SpecialMente e lavora come istruttore nei corsi di guida con comandi speciali.

Fonte: TecnoAndroid