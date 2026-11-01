Pluribus 2, riprese previste dal 31 ottobre ad Albuquerque

Le riprese della seconda stagione di Pluribus dovrebbero partire il 31 ottobre ad Albuquerque, nel Nuovo Messico. La serie di fantascienza creata da Vince Gilligan per Apple TV si prepara quindi a tornare sul set quasi esattamente un anno dopo il debutto del primo capitolo, almeno secondo un rapporto di settore pubblicato all’inizio del mese. Una tabella di marcia che, tra l’altro, combacia piuttosto bene con quella anticipata dallo stesso autore qualche settimana prima.

Pluribus 2: dal doppio ordine iniziale al record di spettatori

Per capire quanto conti questo progetto per Apple basta tornare al momento dell’annuncio. Quando la società presentò la nuova serie di Gilligan con Rhea Seehorn come protagonista, volto già molto amato dal pubblico grazie a Better Call Saul, la fiducia era talmente alta da spingere l’azienda a ordinare subito due stagioni, senza aspettare di vedere come sarebbe andata la prima. Una scelta che col senno di poi si è rivelata azzeccata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Pluribus è infatti diventata la serie più vista di sempre sulla piattaforma di Cupertino e nel frattempo ha raccolto un consenso critico molto ampio, accompagnato da una collezione di riconoscimenti di tutto rispetto. Nel corso di quest’anno lo show ha conquistato sei Emmy, tra cui quello per la miglior attrice protagonista in una serie drammatica andato a Seehorn e quello per la migliore sceneggiatura in una serie drammatica assegnato a Gilligan. L’attrice si è poi portata a casa anche un Golden Globe, a conferma di un’interpretazione che ha lasciato il segno.

Sceneggiature già avviate e set ad Albuquerque

Il nuovo ciclo di episodi si trova attualmente in fase di preproduzione, con l’avvio delle riprese fissato ad Albuquerque per il 31 ottobre 2026. Il rapporto che ha diffuso la data sottolinea anche un aspetto pratico non da poco, ovvero l’opportunità concreta per i professionisti del settore in Nuovo Messico e non solo. Gilligan ha alle spalle una lunga abitudine ad assumere personale locale e a costruire squadre di lavoro molto unite e fedeli nel tempo, motivo per cui il consiglio rivolto a chi punta a un posto nella troupe è quello di muoversi in anticipo anziché attendere.

Già a settembre il creatore della serie aveva fornito qualche dettaglio sullo stato dei lavori. Gli autori avevano delineato l’intera struttura della seconda stagione e completato le prime due sceneggiature, mentre gli episodi successivi si trovavano in diverse fasi di sviluppo. In quell’occasione Gilligan aveva indicato proprio la fine di ottobre o l’inizio di novembre come finestra probabile per il primo ciak, previsione che a quanto pare verrà rispettata.

Sul fronte dell’uscita, invece, per ora tutto tace. Apple non ha comunicato né una data di debutto né un periodo indicativo per l’arrivo dei nuovi episodi in streaming, quindi chi aspetta il ritorno della serie dovrà accontentarsi delle notizie che arriveranno dal set.

Per chi non avesse ancora visto Pluribus, la sinossi ufficiale diffusa dall’azienda è decisamente stringata. Si tratta di un’opera originale che mescola i generi e in cui la persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità. Poche parole che però rendono bene il tono un po’ spiazzante della storia.

La serie è disponibile su Apple TV, servizio in abbonamento che costa circa 13 euro al mese oppure può essere incluso nel pacchetto Apple One. Nel catalogo della piattaforma trovano posto anche altri titoli di grande successo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid