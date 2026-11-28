A Parma i controlli sulle ebike modificate hanno cambiato marcia. La città emiliana è la prima in Italia ad aver attivato il bicivelox, un dispositivo che non scatta foto a chi pedala troppo in fretta ma piazza il mezzo su una pedana a rulli per verificarne i requisiti tecnici. Il debutto ha lasciato il segno, perché nel primo giorno di verifiche sono bastate poche ore per arrivare a 15 mezzi sequestrati e a sanzioni per 37.000 euro complessivi. Bologna si prepara a seguire la stessa strada entro la fine dell’anno.

Il tema in realtà circola da tempo. La novità sta nel fatto che con il bicivelox le istituzioni passano per la prima volta dalle regole scritte ai controlli sistematici, e i numeri raccolti in alcune città emiliane dicono già parecchio visto che ben 8 mezzi su 10 risultano irregolari.

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Come funziona il bicivelox e quanto costano le multe

Nonostante il nome, lo strumento non ha nulla a che vedere con un autovelox pensato per le biciclette. Non misura la velocità con cui il ciclista percorre la strada ma controlla i parametri del mezzo. La bici viene sistemata sulla pedana a rulli e il dispositivo rileva potenza e velocità massima raggiunta dal motore assistito.

Le conseguenze per chi viene trovato fuori regola sono pesanti. Le multe oscillano tra 5.000 e 15.000 euro, con l’importo più alto riservato ai recidivi, e a questo si somma il sequestro della bicicletta. Nel frattempo Modena ha avviato da inizio novembre una campagna di verifiche più ampia che coinvolge anche i monopattini, con sanzioni fino a 3.000 euro. Cifre diverse da quelle previste con il bicivelox ma comunque tutt’altro che leggere. Al momento il sistema è operativo soltanto a Parma, dove è attivo da ottobre 2026. Bologna dovrebbe riceverlo entro fine anno anche se una data precisa non è stata ancora comunicata, mentre non è chiaro se e quando altre regioni si muoveranno nella stessa direzione.

I limiti di legge e il nodo dei kit di sblocco

Per la normativa una bici elettrica resta tale solo se il motore smette di spingere a 25 km/h e non supera i 250 watt di potenza nominale. Basta oltrepassare uno di questi due paletti perché il mezzo diventi a tutti gli effetti un ciclomotore, con tutto quello che ne consegue. Servono infatti casco omologato, targa, assicurazione e patente.

Le modifiche più comuni passano dallo sblocco software, che può portare la velocità massima fino a 40 o 60 km/h, oppure dalla sostituzione della centralina o del motore con componenti più potenti. Nei casi più estremi si toccano persino i 90 km/h. Questi interventi vengono eseguiti in officina oppure con kit plug and play acquistabili online, che si montano in pochi minuti anche senza particolari competenze meccaniche.

Formalmente la vendita di questi kit è legale. Sfrutta un vuoto normativo sulla destinazione d’uso, dato che i prodotti vengono proposti per aree private o circuiti off road. Il guaio è che la stragrande maggioranza di questi mezzi finisce poi sulle strade pubbliche, dove la legge non concede zone grigie. Tra le categorie monitorate sono le fatbike elettriche a registrare la percentuale più alta di modifiche irregolari.

Un mercato in calo e una questione di sicurezza

In Italia circolano circa 1,8 milioni di ebike, ma il mercato regolare attraversa una fase complicata. Nel 2025 le vendite sono scese del 7% rispetto al 2024, passando da 274.000 a 256.000 veicoli. Secondo gli osservatori del settore tra le cause c’è anche la concorrenza sleale delle bici fuori norma vendute sul web.

Poi c’è il capitolo sicurezza. Nei capoluoghi emiliani si registrano ogni anno tra i 20 e i 50 pedoni investiti da biciclette, un dato che con ogni probabilità sottostima la realtà perché spesso le forze dell’ordine non vengono chiamate oppure il ciclista si allontana senza fermarsi. L’Emilia Romagna figura tra le prime regioni italiane per estensione di piste ciclabili, eppure tra il 30 e il 40% di questi percorsi sono ciclopedonali promiscui o tracciati direttamente sul marciapiede, separati soltanto da strisce bianche. Esperti e associazioni indicano proprio il rinnovamento di queste infrastrutture come il primo passo necessario per migliorare la sicurezza reale.

Fonte: TecnoAndroid