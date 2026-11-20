Chi pensa che la psicopatia sia un tratto capace soltanto di allontanare gli altri potrebbe dover rivedere le proprie convinzioni, almeno per quanto riguarda il primo appuntamento. Uno studio di speed dating condotto da psicologi dell’Università dell’Alabama ha infatti messo in luce un dato piuttosto spiazzante: le persone con valori più alti di psicopatia e di sadismo sono state scelte più spesso delle altre per un secondo appuntamento. Un risultato che va contro l’idea comune secondo cui certi lati oscuri della personalità finirebbero per emergere subito e respingere chiunque si trovi dall’altra parte del tavolo.

Il punto centrale della ricerca è semplice da riassumere, anche se non proprio facile da digerire. Al primo incontro i tratti psicopatici non sembrano rappresentare un ostacolo. Anzi, stando ai risultati raccolti dai ricercatori americani, chi mostrava livelli più marcati di queste caratteristiche ha ricevuto un numero maggiore di inviti a rivedersi. Un esito che, a prima lettura, lascia piuttosto perplessi.

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Uno studio sullo speed dating che sorprende

Lo speed dating è un formato particolare, costruito su incontri molto brevi in cui ciascuno ha poco tempo per farsi un’idea della persona che ha davanti. In una cornice del genere conta soprattutto la prima impressione, cioè quel misto di sensazioni immediate che spinge a dire sì oppure no a un nuovo incontro. Ed è proprio qui che la ricerca dell’Università dell’Alabama mostra il suo lato più curioso: chi presentava punteggi elevati di psicopatia e sadismo è riuscito a strappare più conferme rispetto ai partecipanti con valori più bassi.

Non si tratta del primo lavoro dedicato a questo modo di conoscersi, visto che lo speed dating è da tempo uno strumento utilizzato dagli studiosi per osservare le dinamiche dell’attrazione. Questa volta però l’attenzione si è concentrata su aspetti della personalità che normalmente vengono associati a qualcosa di negativo. Ed è proprio questo contrasto a rendere i risultati tanto interessanti per chi si occupa di psicologia delle relazioni.

Psicopatia e sadismo al primo appuntamento

Quando si parla di psicopatia e di sadismo si fa riferimento a caratteristiche che, nell’immaginario collettivo, vengono collegate a comportamenti freddi o poco empatici. Eppure, nel contesto ristretto di un primo appuntamento, questi tratti non hanno frenato chi li possedeva. I dati degli psicologi statunitensi indicano esattamente il contrario, con una maggiore frequenza di selezione per un nuovo incontro proprio tra i partecipanti che mostravano valori più alti in queste due dimensioni.

Il titolo che accompagna la notizia parla non a caso di attrazione fatale, un’espressione che rende bene l’idea di un fascino capace di funzionare nonostante, o forse proprio a causa di, certe sfumature meno rassicuranti del carattere. Lo studio si limita comunque a fotografare quanto accade nella fase iniziale della conoscenza, quella in cui le persone hanno a disposizione solo pochi minuti e qualche battuta per decidere se vale la pena approfondire. È in quel breve spazio che i tratti psicopatici sono risultati tutt’altro che penalizzanti, tanto che i partecipanti con i valori più elevati di psicopatia e sadismo sono stati quelli scelti più spesso per un secondo appuntamento.

Si tratta di uno dei numerosi studi sullo speed dating che negli anni hanno cercato di capire cosa renda una persona attraente al primo sguardo. In questo caso il risultato porta la firma degli psicologi dell’Università dell’Alabama, che hanno associato in modo diretto livelli superiori di psicopatia e sadismo a un numero più alto di inviti per rivedersi.

Fonte: TecnoAndroid