WhatsApp ha iniziato a sperimentare gli sticker animati con audio anche su iPhone, a distanza di poche ore dalle prime notizie che riguardavano la stessa novità. La funzione è stata individuata nella versione 26.46.10.70 dell’app distribuita attraverso TestFlight e rappresenta un passaggio interessante, perché fino a questo momento la si era vista in prova soltanto sugli smartphone Android. Adesso la sperimentazione si allarga quindi anche al mondo Apple, con un meccanismo che permette di unire immagini in movimento e suoni all’interno di un unico adesivo da inviare in chat.

Un’attivazione a macchia di leopardo, anche fuori dalla beta

Come spesso accade con le funzioni ancora in fase di collaudo, su iOS la piattaforma di messaggistica non sta rendendo disponibile la novità a tutti nello stesso momento. L’abilitazione avviene infatti solo per una parte degli account, e questo comporta una conseguenza abbastanza curiosa: due persone che hanno installato esattamente la stessa versione dell’applicazione potrebbero ritrovarsi davanti a opzioni diverse. Una vede il nuovo comando, l’altra no, senza che ci sia alcuna differenza nel software installato sul telefono.

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L’aspetto più rilevante, però, è un altro. Il comando per creare gli sticker con il sonoro è comparso anche ad alcuni utenti che utilizzano la versione dell’app scaricata normalmente dall’App Store, quindi al di fuori del circuito dei tester. Un dettaglio che non è affatto secondario, visto che di solito queste funzioni restano confinate alle build di prova per un periodo più o meno lungo prima di raggiungere il pubblico più ampio. In questo caso, invece, qualcuno ha già potuto trovarle nell’app ufficiale.

Come si crea uno sticker animato con il suono

Il procedimento è piuttosto semplice e non richiede particolari competenze. Tutto parte dal menu degli sticker all’interno di una qualsiasi conversazione. Da lì si seleziona un video presente nella libreria del telefono e WhatsApp si occupa di trasformarlo in uno sticker animato. Fin qui niente di complicato, anzi. La parte nuova arriva subito dopo, quando nell’editor compare un pulsante dedicato all’aggiunta di una traccia audio.

A quel punto le strade possibili sono diverse. Chi vuole può mantenere il suono originale del filmato scelto, oppure puntare su uno degli effetti già inclusi nell’applicazione. Se invece si ha già a disposizione una clip audio specifica da abbinare allo sticker, è possibile importarla direttamente dall’app File di iPhone. C’è poi un’ulteriore opzione, forse la più personale: registrare un messaggio vocale direttamente all’interno dell’editor, così da dare all’adesivo una voce vera e propria. Prima dell’invio, comunque, si può ascoltare un’anteprima per verificare che il risultato finale sia quello desiderato, evitando di mandare in chat qualcosa di diverso da quanto immaginato.

Per quanto riguarda gli effetti predefiniti, quelli segnalati durante il test hanno un tono decisamente leggero e ironico. Tra le opzioni disponibili figurano infatti le risate, il verso dei grilli e le fusa di un gatto.

Fonte: TecnoAndroid