Geely prepara un SUV compatto pensato per sfidare la Ford Puma e lo farà arrivare nel Regno Unito nel 2028 con due anime diverse, una completamente elettrica e una ibrida ricaricabile. Il marchio cinese sta allargando la gamma in più direzioni e questo nuovo modello rappresenta uno dei tasselli più importanti della strategia, come confermato dal responsabile britannico Michael Yang. La vettura sarà progettata appositamente per l’Europa e permetterà alla casa di entrare in un segmento cruciale, oggi dominato proprio dalla Puma, seconda auto più venduta in Gran Bretagna da inizio anno. Con la variante ricaricabile il nuovo crossover andrà a scontrarsi con BYD Atto 2, l’unica altra proposta della categoria a offrire questa soluzione.

Il nuovo SUV europeo di Geely e lo stabilimento di Valencia

Le ambizioni di Geely oltremanica sono tutt’altro che modeste. L’obiettivo dichiarato da Yang è superare le 45.000 auto vendute nel Regno Unito l’anno prossimo, contro le circa 20.000 attese per quest’anno. Il piccolo SUV potrebbe essere uno dei modelli che il costruttore intende produrre a Valencia, in Spagna, a partire dal 2028, dopo aver rilevato una quota di uno stabilimento di proprietà Ford. Yang non ha confermato che il crossover uscirà proprio da quella fabbrica, ma ha spiegato che i veicoli assemblati lì nasceranno su una piattaforma inedita con caratteristiche studiate su misura per il mercato europeo.

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Prima del debutto del SUV compatto il marchio porterà al di là della Manica tre novità nel corso del 2027. Si comincia con Monjaro, un grande SUV ibrido ricaricabile, seguito da una versione rivista del fuoristrada Galaxy Cruiser e infine da una berlina elettrica derivata dalla Galaxy TT venduta in Cina, che cambierà nome per l’occasione.

Galaxy TT e Galaxy Cruiser, le novità in arrivo

La Galaxy TT punta dritta contro Tesla Model 3 e BYD Seal e in patria ha convinto chi l’ha provata grazie a un’efficienza di circa 6 miglia per kWh, poco meno di 10 chilometri. La batteria più capiente arriva a 75 kWh e garantisce un’autonomia dichiarata di 450 miglia, circa 724 chilometri, misurati però sul ciclo di omologazione cinese, decisamente più generoso. L’architettura a 800 volt consente inoltre la ricarica rapida. Il nome verrà modificato prima dello sbarco nel Regno Unito per evitare un confronto con Audi, che usa da tempo la sigla TT.

Il Galaxy Cruiser è invece un fuoristrada vero e proprio che abbina un motore benzina turbo da 2.0 litri a tre unità elettriche e a un pacco batterie da 47 kWh, con una potenza complessiva che può superare i 1.100 cavalli. Fa parte della nuova ondata di 4×4 cinesi insieme a BYD Ti7, il cui design sembra richiamare da vicino la Land Rover Defender. Proprio il Ti7 è finito al centro di una recente sentenza olandese che ne vieta la vendita nell’Unione Europea per l’eccessiva somiglianza con il modello britannico. Yang ha detto che l’azienda sta valutando la decisione. «Probabilmente dobbiamo fare qualche verifica in merito, ma non credo che avremo problemi» ha dichiarato.

Da quando ha avviato le vendite alla fine del 2025 Geely si è rivelata un successo in Gran Bretagna, con 16.669 immatricolazioni registrate quest’anno fino alla fine di ottobre. Quasi due terzi dei volumi arrivano dal SUV ibrido ricaricabile Starray, seguito dalla sua declinazione elettrica EX5 e dalla piccola elettrica EX2, lanciata da poco. Il Regno Unito è oggi il primo mercato europeo per la casa. «È un mercato più aperto e i clienti hanno una mentalità più aperta» ha spiegato Yang.

Sotto l’ombrello del gruppo c’è anche il marchio premium Zeekr, che debutterà oltremanica l’anno prossimo con una gamma composta soprattutto da SUV di grandi dimensioni. Tra questi figurano la 7X elettrica, la 8X ibrida ricaricabile e l’imponente 9X, anch’essa ibrida ricaricabile, che mescola richiami stilistici di Range Rover e Rolls Royce Cullinan e dovrebbe costare intorno alle 100.000 sterline.

Fonte: TecnoAndroid