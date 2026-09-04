UWANT conquista un IFA Innovation Award con SwiftVac V700 Pro

UWANT porta a casa un riconoscimento agli IFA Innovation Awards 2026. Il protagonista è SwiftVac V700 Pro, aspirapolvere cordless con svuotamento automatico che ha ricevuto l’Honoree Award nella categoria Best in Home Appliances. Il modello è stato presentato per la prima volta in Europa insieme alla nuova serie Swift, protagonista dello stand UWANT a IFA 2026.

Il nuovo SwiftVac V700 Pro introduce la spazzola senza rullo ShakeSweep, capace di effettuare 1.000 movimenti al minuto per sollevare polvere e capelli e limitarne l’aggrovigliamento. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione della manutenzione. La docking station utilizza un sistema a doppio contenitore pensato per ridurre le ostruzioni e gli interventi manuali, mentre la tecnologia Active HEPA Shake-Cleaning utilizza 5.000 impulsi al minuto per rimuovere la polvere accumulata nel filtro. La base integra inoltre il sistema Push-In, che permette di agganciare il dispositivo per la ricarica e lo svuotamento semplicemente spingendolo verso la docking station.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La serie Swift punta sulla praticità

Accanto al V700 Pro, UWANT presenta SwiftWash N600, un aspirapolvere lavapavimenti progettato per risultare più leggero e stabile durante l’utilizzo. Il dispositivo utilizza l’impugnatura Soft-Touch ErgoArc, inclinata di 52 gradi, e un doppio serbatoio AquaBase posizionato nella parte inferiore per abbassare il baricentro. Anche questo modello adotta il sistema Dual-Scraper, che interviene automaticamente sulla pulizia dei filtri HEPA e in acciaio inox durante ogni ciclo di svuotamento.

A IFA anche i modelli flagship

UWANT porta a Berlino anche V800, aspirapolvere cordless con svuotamento automatico che ha introdotto la tecnologia ShakeSweep e il sistema Dual-Scraper, e DX800 Steam, lavapavimenti a vapore sviluppato per una pulizia più profonda. Quest’ultimo combina vapore a 160 °C e acqua calda a 80 °C, arrivando a eliminare il 99,9% dei batteri senza l’impiego di sostanze chimiche. Il corpo, spesso appena 9,8 cm, può inoltre inclinarsi fino a 180 gradi per raggiungere gli spazi sotto i mobili.

La presenza di UWANT a IFA 2026 si completa con alcuni dati sulla crescita del brand: nel 2025 l’azienda ha superato 500 milioni di euro di fatturato in Cina, mentre i dispositivi venduti nel mondo hanno oltrepassato quota 15 milioni. Più del 30% della forza lavoro è impiegato nella ricerca e sviluppo e oltre il 10% del fatturato annuale viene reinvestito nell’innovazione.