Cellularline, a IFA 2026 un ecosistema sempre più ampio

Il Gruppo Cellularline torna a IFA 2026 con un’offerta che spazia dagli accessori per smartphone alle soluzioni audio, passando per ricarica, protezione, mobilità e servizi dedicati al mondo retail. A Berlino il gruppo riunisce i suoi diversi brand, tra cui Cellularline, Music Sound, Interphone, SKROSS, QIXO, Coverlab, FILM&GO e COVERED, presentando anche alcune delle novità attese nei prossimi mesi.

Tra le principali novità c’è il caricabatterie GaN Turn To Travel, disponibile nelle versioni da 30 e 70 W. La spina internazionale integrata può essere utilizzata in oltre 180 Paesi e il sistema rotante permette di scegliere il formato necessario tra EU, AU, CN, USA e UK senza ricorrere ad adattatori aggiuntivi. Sono presenti anche due porte USB-C e una USB-A.

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La gamma comprende inoltre i Power Twist da 45 e 65 W, caratterizzati da una spina orientabile a 360 gradi, mentre la famiglia Powerview IQ si amplia con power bank da 10.000 e 20.000 mAh, ricarica fino a 45 W, cavo USB-C integrato e display per controllare lo stato della batteria. A IFA debutta anche la nuova collezione Cellularline by Jacob Jensen Design, nata dalla collaborazione con lo studio di design scandinavo. La linea comprende un Wall Charger da 70 W con tecnologia GaN e display TFT, una Portable Station Qi2 da 25 W e una Desk Station con luce di cortesia. Tutti i prodotti integrano inoltre un sistema per la gestione del cavo.

Nuovi dispositivi anche per audio e protezione

Cellularline entra nel segmento degli AI Glasses con Live, occhiali multifunzione che permettono di scattare foto, registrare video, ascoltare musica, gestire chiamate e accedere a funzioni di intelligenza artificiale.

Sul fronte audio, Music Sound presenta invece gli auricolari TWS DUNA, dotati di Adaptive Hybrid ANC e progettati per portare la cancellazione adattiva del rumore anche nel formato semi-in-ear. Per la protezione arrivano Air Protect e Air Protect Mag, custodie progettate per adattarsi a più generazioni di iPhone. Il sistema consente di coprire circa 15 modelli, dall’iPhone 12 all’iPhone 16, utilizzando appena tre referenze. La proposta viene completata dai vetri Impact Glass Capsule e da nuove custodie destinate anche agli smartphone pieghevoli di fascia alta.

Dal retail ai servizi personalizzati

Una parte importante della presenza a IFA riguarda anche le soluzioni B2B. Cellularline porta a Berlino le proprie vending machine per la protezione e la personalizzazione: la Screen Protector Vending Machine applica automaticamente vetri temperati su misura in meno di due minuti, mentre la Custom Case Vending Machine permette di realizzare cover personalizzate direttamente in negozio.

A queste si aggiungono FILM&GO, per la realizzazione di pellicole protettive tagliate su misura, e COVERED, dedicato alla stampa 3D in tempo reale delle custodie. Il gruppo presenta inoltre una piattaforma proprietaria di Business Intelligence basata su dashboard interattive per trasformare i dati di vendita in indicazioni operative.

Tra le novità trova spazio anche Interphone ZERO2, il nuovo interfono destinato a motociclisti e scooteristi urbani. Il dispositivo è progettato senza elementi esterni al casco e senza cavi all’interno e permette di gestire comunicazioni intercom Bluetooth tra due persone, musica e chiamate. A completare la presenza del gruppo a IFA ci sono SKROSS, con le sue soluzioni per i viaggi, e QIXO, che amplia l’offerta dedicata alla connettività audio-video e ai supporti TV.

Quattro prodotti premiati agli IFA Innovation Awards

Il Gruppo Cellularline ha inoltre ottenuto quattro riconoscimenti Honoree agli IFA Innovation Awards 2026. Tra i prodotti premiati figurano Icy Mag nella categoria Comunicazione e Connettività e il Wall Charger Turn To Travel nella categoria Mobilità. La sezione dedicata al design ha invece premiato la Home Charging Station Designed by Jacob Jensen Design e la 3-IN-1 Portable Station Designed by Jacob Jensen Design. Il Gruppo Cellularline è presente a IFA 2026 presso il Booth 101 della Hall 4.2, dove sono esposti i prodotti e le soluzioni dei diversi brand.