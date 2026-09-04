Texatron, la fusione nucleare a impulsi da 100.000 atmosfere

La fusione nucleare continua a essere il traguardo energetico più ambito e allo stesso tempo il più sfuggente, e in questo scenario si inserisce Texatron, un sistema che prova a cambiare le regole del gioco puntando su impulsi brevissimi invece che su un confinamento prolungato. L’idea di fondo è semplice da raccontare e complicatissima da realizzare, perché invece di tenere il plasma sotto controllo per lunghi periodi grazie a magneti enormi, qui si preferisce comprimerlo di colpo, in una frazione minuscola di tempo. Un cambio di filosofia che, sulla carta, permetterebbe di evitare impianti dalle dimensioni monumentali.

Il problema, del resto, è noto da decenni. Per far fondere i nuclei servono temperature altissime, ma non basta. Serve anche che il plasma resti abbastanza denso e abbastanza confinato da dare ai nuclei il tempo materiale di incontrarsi e fondersi. Tenere insieme queste due condizioni è il vero ostacolo, quello che finora nessuno ha superato in modo definitivo. E la strada più battuta, quella dei tokamak, richiede strutture imponenti e magneti superconduttori che costano cifre difficili anche solo da immaginare.

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Come funziona l’approccio di Texatron

Il meccanismo su cui si basa Texatron ribalta il ragionamento classico. Anziché mantenere la stabilità nel tempo, il sistema comprime una colonna molto densa di plasma sfruttando impulsi elettromagnetici di durata brevissima. Non si parla di secondi e nemmeno di millesimi di secondo, ma di microsecondi, cioè milionesimi di secondo. In quell’istante il plasma viene schiacciato con una forza notevole, e poi tutto finisce.

La società che ha sviluppato questa tecnologia, American Fusion, sostiene di aver già ottenuto in modo ripetuto pressioni interne equivalenti a circa 100.000 atmosfere. Il dato interessante non è solo il numero, ma il fatto che venga descritto come ripetibile, perché nella ricerca sulla fusione la riproducibilità di un risultato conta almeno quanto il risultato stesso. Un colpo fortunato non serve a niente, mentre un processo che si può replicare apre a tutta un’altra prospettiva.

Perché la velocità potrebbe fare la differenza

Il ragionamento dietro questa scelta è pragmatico. Se il plasma va tenuto fermo a lungo, allora servono campi magnetici potentissimi, materiali capaci di reggere condizioni estreme e strutture che crescono di dimensione man mano che si alza l’asticella. Se invece l’obiettivo è comprimere tutto in un lampo, la sfida si sposta altrove, verso la capacità di generare e gestire impulsi di enorme intensità in tempi ridottissimi. Cambia il tipo di problema tecnico da risolvere, e cambia anche la scala degli impianti necessari.

Va detto che di approcci alternativi ai tokamak se ne sono visti diversi negli ultimi anni, ognuno con la propria scommessa tecnologica e i propri limiti. Texatron si inserisce in questa famiglia di tentativi laterali, quelli che provano a scavalcare i colli di bottiglia della via principale invece di allargarli. La compressione rapidissima del plasma è una scorciatoia concettuale che potrebbe funzionare oppure rivelarsi un vicolo cieco, come è già successo ad altre soluzioni in passato.

Quello che resta sul tavolo è un numero concreto, quei 100.000 atmosfere raggiunti più volte in laboratorio, e un metodo che si distingue nettamente dal resto del panorama. La fusione nucleare a fini energetici richiede ancora passaggi che nessuno ha compiuto, ma ogni approccio che dimostra risultati misurabili aggiunge un tassello alla mappa delle possibilità. Texatron, per ora, ha mostrato di saper comprimere il plasma a livelli notevoli nell’ordine dei microsecondi.