Unitree ha presentato un cane robot da collezione che sul mercato cinese viene proposto a 43.900 yuan, cioè circa 6.000 euro al cambio attuale. Il suo nome è UNI DOGGIE, ma circola anche come MAJI, ed è stato mostrato per la prima volta a novembre durante la China International Import Expo. Non si tratta del solito quadrupede pensato per laboratori e sviluppatori. Questa volta l’azienda cinese ha scelto una strada diversa, più vicina al mondo del design e dell’intrattenimento che a quello della ricerca pura.

La tiratura è limitata. Le aziende coinvolte nel progetto prevedono infatti di realizzare 2.000 esemplari, un numero che rende l’idea di quanto il prodotto sia pensato come pezzo raro, da tenere in casa e mostrare. Considerando come si presenta, la formula potrebbe davvero funzionare, perché il robot ha tutte le carte in regola per attirare l’attenzione di chi ama gli oggetti particolari e non si accontenta di un semplice soprammobile.

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Un aspetto rassicurante che nasconde parecchia tecnologia

A prima vista UNI DOGGIE sembra uscito da una vetrina. Il muso è arrotondato, le orecchie scendono morbide ai lati della testa e una visiera scura copre la parte frontale, dandogli quell’aria da personaggio da esposizione che difficilmente passa inosservata. Se si dovesse riassumere il suo look con una sola parola, quella giusta sarebbe “rassicurante”. Niente spigoli aggressivi o linee da macchina industriale, solo forme che ricordano più un pupazzo che un robot.

Eppure sarebbe un errore fermarsi all’apparenza. Sotto la scocca di questo cane robot c’è parecchia tecnologia, insieme a motori abbastanza potenti da permettergli di muoversi anche all’aperto. Non è quindi un oggetto statico destinato a restare immobile su uno scaffale, ma un dispositivo capace di spostarsi e di interagire con le persone che ha intorno. Proprio questo mix tra estetica curata e capacità concrete è ciò che lo distingue da un normale gadget da collezione.

La collaborazione con Star Plus Legend e il legame con Jay Chou

Dietro MAJI non c’è soltanto Unitree. Il progetto nasce infatti dalla collaborazione con Star Plus Legend, società di intrattenimento con sede a Hong Kong legata al cantante Jay Chou. I compiti sono stati divisi in modo piuttosto netto. L’azienda cinese si è occupata di tutta la parte ingegneristica, mentre il partner ha seguito lo sviluppo del personaggio, la costruzione del marchio e la commercializzazione del prodotto.

Una divisione dei ruoli che spiega bene la natura stessa del robot. Da un lato c’è il know how tecnico di chi i quadrupedi li costruisce da anni, dall’altro c’è l’esperienza di chi sa creare personaggi riconoscibili e venderli a un pubblico ampio. Il risultato finale è qualcosa che non appartiene del tutto né al mondo della robotica né a quello del collezionismo, ma che prova a stare a metà strada tra i due.

Anche il pubblico di riferimento cambia rispetto al passato. UNI DOGGIE si rivolge a chi cerca un oggetto di design in grado di interagire con le persone, una platea piuttosto diversa da quella a cui Unitree si rivolge con i suoi quadrupedi tradizionali, pensati invece per lo sviluppo di applicazioni robotiche. In pratica non è un prodotto destinato a programmatori o centri di ricerca, ma a collezionisti e appassionati disposti a spendere circa 6.000 euro per uno dei 2.000 esemplari previsti, venduti in Cina al prezzo di 43.900 yuan.

Fonte: TecnoAndroid