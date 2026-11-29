Chi ha provato ad automatizzare il PC installando app di terze parti conosce bene il copione: qualche settimana di entusiasmo, poi l’abbandono perché il programma è troppo complicato oppure perché gli sviluppatori hanno smesso di seguirlo. Eppure Windows include già uno strumento in grado di svolgere buona parte di quel lavoro. Si chiama Task Scheduler e moltissimi utenti lo ignorano del tutto, pur avendolo a disposizione da sempre senza dover scaricare nulla.

Non vince certo premi per l’estetica, ma abbinato a uno script diventa sorprendentemente potente. Il principio è elementare: si scrive uno script che compie le operazioni desiderate e Task Scheduler si occupa di avviarlo nel momento giusto, senza alcun intervento manuale da parte di chi usa il computer.

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Script e attivazione restano due cose separate

Rispetto a soluzioni come Task Till Dawn o ad altri automatizzatori grafici, lo strumento integrato in Windows non prova a fare tutto da solo. Non offre un costruttore visuale di azioni e non propone preset pronti all’uso. In compenso può eseguire qualsiasi programma o script, con trigger flessibili legati all’orario, allo stato della rete, all’alimentazione, all’inattività del PC e a parecchie altre condizioni.

Il vero punto di forza sta proprio nella separazione tra lo script e il task. Se serve modificare cosa fa l’automazione basta intervenire sullo script, mentre per cambiare quando o come viene eseguita si mette mano soltanto al task. Con un builder visuale, invece, capita spesso di dover ricostruire tutto da capo anche solo per aggiungere una singola funzione.

Gli esempi pratici non mancano. Uno dei più utili è uno script Robocopy che ogni ora copia i file personali su un disco esterno collegato al computer: Task Scheduler lo lancia, lo esegue e lo chiude, senza tenerlo in memoria nel frattempo. Un altro caso classico è uno script winget che aggiorna in automatico le applicazioni di terze parti, oppure una pulizia periodica della cartella Download dai file più ingombranti.

La routine mattutina che parte da sola

C’è poi un utilizzo più elaborato, quello della routine mattutina automatizzata. Invece di aprire a mano ogni giorno browser, applicazioni e strumenti di lavoro, ci pensa uno script. Può avviare più profili Chrome ciascuno con i propri indirizzi, aprire una sessione SSH verso un server e far partire una macchina virtuale Linux in VMware, il tutto senza toccare niente.

Il task che lo governa contiene un’istruzione semplicissima: eseguire quello script PowerShell al login, ma solo se il PC non viene spento di notte. Nessuna finestra del terminale lasciata aperta e nessuna richiesta di conferma, perché ogni passaggio avviene in background. Tra un’azione e l’altra è possibile inserire un piccolo ritardo, utile a dare tempo a un’app di caricarsi prima che la successiva provi a interagirci.

Per chi non ha mai scritto uno script la curva di apprendimento esiste, inutile negarlo. Oggi però strumenti come ChatGPT o altri assistenti basati sull’intelligenza artificiale possono aiutare a costruire anche procedure complesse partendo da una semplice descrizione in italiano di ciò che si vuole ottenere.

Perché conviene puntare sugli strumenti nativi

La scelta di Task Scheduler ha anche ragioni molto concrete. Gli strumenti nativi di Windows restano al loro posto, si aggiornano insieme al sistema operativo e non corrono il rischio di essere abbandonati. Le app di automazione esterne, al contrario, spesso nascondono le funzioni più interessanti dietro un paywall oppure smettono di ricevere aggiornamenti dopo qualche anno, costringendo a trasferire tutto su un nuovo programma.

Certo, Task Scheduler non è perfetto. L’interfaccia appare datata e poco intuitiva per chi si avvicina per la prima volta, ma per chi sa già muoversi nel Task Manager o ha una certa familiarità con i comandi di sistema il salto non è poi così grande. Una volta configurato lavora in silenzio, senza chiedere nulla.

Lo stesso discorso vale per altre funzioni di Windows spesso sottovalutate, come quella che permette di riparare il sistema senza perdere file o la verifica dello stato di salute dell’SSD, anch’essa già integrata e pronta all’uso senza installare alcun software aggiuntivo.

Fonte: TecnoAndroid