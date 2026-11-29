Trovare un posto auto nei luoghi più affollati è quasi sempre un’impresa, e lasciare la macchina sotto il sole d’agosto per un’intera giornata non è esattamente il massimo. Per questo un posto coperto vale oro. A Disneyland Paris hanno pensato di fare un passo in più: 11.200 stalli del parcheggio sono stati coperti da pensiline che producono energia, dando vita a una delle più grandi centrali solari su parcheggi del continente. Un tetto per le auto, insomma, che nel frattempo genera elettricità.

Disneyland Paris: dal progetto iniziale a 82.000 pannelli

Tutto è cominciato nel 2020 con un investimento condiviso tra il parco divertimenti e Urbasolar. Il piano di partenza prevedeva di coprire 17 ettari con 67.500 pannelli solari, per una produzione stimata di 31 GWh all’anno. Alla fine però l’impianto è cresciuto parecchio. Completata nel 2024, l’installazione occupa oggi 20 ettari, conta circa 82.000 moduli e raggiunge una potenza di 36,1 MW.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Vista dall’alto fa un certo effetto, sia di giorno che di notte, perché una parte della struttura si illumina disegnando la silhouette di Topolino. Un tocco scenografico che a Disneyland Paris difficilmente sarebbe potuto mancare.

Il motivo per cui un progetto del genere conta va oltre l’estetica. Il fotovoltaico ha da sempre un problema piuttosto concreto, cioè la mancanza di spazio. Con le pensiline sopra i parcheggi l’energia viene prodotta su un terreno già asfaltato, senza togliere superficie ai campi coltivati o alle aree naturali. E naturalmente, già che ci sono, i pannelli fanno ombra alle auto.

Gli altri giganti europei e un potenziale enorme

Quello del parco francese è uno dei più grandi impianti di questo tipo in Europa, anche se non è solo. In Belgio c’è quello di Pairi Daiza, che con 40 MW supera addirittura i 36,1 MW di Disney. Nei Paesi Bassi l’impianto di Biddinghuizen arriva a 35 MW con 90.000 pannelli e 15.000 posti auto. In Germania invece si sta costruendo quello di Kippenheim, da 24 MWp, la cui entrata in funzione è prevista per la fine del 2026.

Lo spazio per crescere non manca di certo. Solo in Germania, secondo un’analisi del Forschungszentrum Jülich e della RWTH Aachen, i parcheggi esistenti con più di 35 posti avrebbero un potenziale tecnico di 24,6 GW.

In Francia diventa un obbligo, ma i conti non sempre tornano

Quella che in Spagna è ancora una buona idea, come dimostrano i primi esperimenti nei parcheggi pubblici di Saragozza, in Francia è diventata legge. La legge APER del 2023 impone ai parcheggi all’aperto di oltre 10.000 metri quadrati di installare pensiline con produzione rinnovabile a partire da luglio 2026. Dal 2028 l’obbligo si estenderà anche alle aree più grandi di 1.500 metri quadrati. Dopo la riforma approvata a novembre 2025, le strutture devono coprire almeno il 17,5% della superficie, mentre la parte restante per arrivare al 50% di zona ombreggiata può essere ottenuta con la vegetazione, per esempio piantando alberi. Disney, di fatto, aveva anticipato la normativa partendo già nel 2020.

C’è però qualche dettaglio meno brillante. Con un impianto di queste dimensioni verrebbe spontaneo pensare che serva ad alimentare il parco, invece no. Tutta l’elettricità prodotta viene venduta a terzi e non è previsto alcun autoconsumo. C’è poi la questione dei costi, tutt’altro che trascurabile. Secondo le stime di Intersolar, realizzare un impianto solare su pensiline costa il 50% in più rispetto a uno installato su un tetto tradizionale, a causa del tipo di struttura necessaria. Un investimento che conviene davvero solo se accompagnato da altri vantaggi, come la presenza di colonnine di ricarica, oppure se permette di risparmiare rispetto all’acquisto di energia dalla rete.

Fonte: TecnoAndroid