La corsa della Cina verso l’autonomia nella produzione di chip passa anche da una sorgente di luce EUV progettata in casa. Shenzhen EuvLight Technology Co., Ltd., società conosciuta anche come EUVIC Optics o semplicemente EuvLight, ha raccolto circa 50 milioni di yuan in un round di finanziamento che precede la serie A. L’azienda, indicata anche con il nome Weiguang, sviluppa sorgenti luminose a ultravioletto estremo da impiegare nella fabbricazione dei semiconduttori. Il progetto rientra nel più ampio sforzo del Paese per costruire una tecnologia produttiva nazionale e ridurre l’impatto delle sanzioni occidentali sull’intero comparto.

La strada scelta è quella del plasma prodotto da laser, la tecnica nota con la sigla LPP. Non parliamo di un approccio di nicchia, visto che si tratta proprio del metodo su cui oggi si regge l’industria per i macchinari destinati ai chip di fascia alta.

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EuvLight: il round guidato da Vertex Ventures e il primo prototipo cinese

A guidare l’operazione è stata Vertex Ventures, fondo con sede a Singapore. Il capitale raccolto avrà due destinazioni principali, cioè lo sviluppo delle sorgenti EUV e l’espansione della presenza dell’azienda sul mercato. Il fondatore, il dottor Zhai Tianqi, ha illustrato in una dichiarazione i piani della società e i progressi compiuti finora con questa tecnologia.

Secondo Tianqi la soluzione sviluppata da EUVIC Optics è l’unica del settore ad aver dimostrato, attraverso la produzione in serie, di poter tenere sotto controllo i rischi commerciali. Il manager ha aggiunto che l’impresa ha realizzato anche il primo prototipo ingegneristico cinese da tavolo di una sorgente LPP EUV. Questo tipo di sorgente è quella impiegata nelle macchine per litografia a ultravioletto estremo per generare la luce a 13,5 nanometri con cui vengono stampati i chip.

Ugelli più larghi, specchi meno costosi e laser allo stato solido

Nel suo intervento il CEO ha toccato diversi aspetti tecnici, dai generatori di gocce ai laser, fino alla protezione dai detriti e agli specchi collettori. In una sorgente di luce EUV il processo parte dalla produzione di minuscole gocce di stagno, che vengono colpite da impulsi laser per emettere la radiazione ultravioletta. Per evitare che il sistema si intasi, EUVIC utilizza ugelli più larghi rispetto alle soluzioni convenzionali.

Anche sul fronte dei laser l’azienda di Shenzhen segue un percorso diverso. Al posto dei laser ad anidride carbonica, cioè CO2, che rappresentano la norma nel settore, punta su laser allo stato solido. Lo stesso vale per l’ottica. Invece di affidarsi a un unico specchio monolitico, la società adotta collettori composti da una matrice di elementi ispirata all’occhio degli insetti, una scelta pensata per abbassare i costi complessivi e semplificare la fabbricazione. Gli specchi hanno un ruolo decisivo nella litografia EUV perché le lenti in vetro finiscono per assorbire questa luce, che va quindi riflessa anziché attraversare una superficie trasparente.

C’è poi il problema della contaminazione. Quando le gocce di stagno vengono colpite dal laser si generano ioni, vapori e altre goccioline che possono depositarsi sulla superficie degli specchi e comprometterne il funzionamento. Per proteggerli EUVIC ricorre a un flusso di idrogeno gassoso abbinato a una pellicola di nanotubi di carbonio.

Quanto agli impieghi concreti, Tianqi ha spiegato che il prototipo ingegneristico può servire per ispezionare e misurare le strutture dei chip alla ricerca di difetti, oltre che per lo sviluppo dei photoresist. Si tratta dei rivestimenti applicati sui wafer di silicio che permettono di stampare le geometrie complesse da cui prendono forma i transistor.

Fonte: TecnoAndroid