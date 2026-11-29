Per anni Apple ha potuto contare su un potere negoziale quasi senza rivali nei confronti della propria filiera, imponendo tagli ai prezzi pur di proteggere i margini. Adesso però lo scenario si sta ribaltando, e a farne le spese è proprio la strategia con cui il colosso di Cupertino prova a compensare l’aumento dei costi della memoria DRAM. Samsung Electro Mechanics, uno dei principali produttori di componenti passivi, avrebbe infatti respinto senza mezzi termini la richiesta di abbassare i prezzi dei suoi condensatori ceramici multistrato, i cosiddetti MLCC. Si tratta di un’inversione rara in un rapporto tra cliente e fornitore che storicamente ha sempre visto l’azienda californiana dettare le regole.

La memoria costa sempre di più e Apple cerca risparmi altrove

Tutto nasce dalla crescita delle spese per DRAM e memoria flash NAND, un fenomeno che sta colpendo l’intero settore dell’elettronica di consumo. Durante l’ultima conference call dedicata ai risultati finanziari, il CEO John Ternus ha spiegato che l’aumento dei costi della memoria nel terzo trimestre è stato assorbito grazie alle scorte di componenti già in magazzino e a prezzi più bassi ottenuti sulle parti non legate alla memoria. Allo stesso tempo ha avvertito che la pressione sui costi si farà ancora più forte nel quarto trimestre.

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Per evitare di ritoccare verso l’alto i prezzi dei propri dispositivi, Apple ha quindi provato a strappare ulteriori concessioni ai produttori di componenti passivi come Samsung Electro Mechanics. Stavolta però il fornitore, per la prima volta nella sua storia, non ha ceduto. Internamente l’azienda sudcoreana avrebbe concluso che riservare capacità produttiva dedicata ad Apple porta vantaggi economici molto limitati, a meno che la casa di Cupertino non accetti di pagare di più per ogni singola unità.

Dietro questa fermezza c’è innanzitutto una bassa dipendenza dal colosso americano, che rappresenta solo una piccola fetta dei ricavi complessivi legati agli MLCC del gruppo. In passato il produttore aveva accettato l’onere di realizzare componenti su specifiche personalizzate pur di consolidare la propria reputazione come fornitore globale di primo livello. Oggi però il quadro è diverso, perché il superciclo trainato dall’intelligenza artificiale ha reso i componenti standard ad alto volume molto più redditizi, e questo permette ai produttori di alzare finalmente la testa.

Il boom dell’intelligenza artificiale cambia gli equilibri del mercato

I grandi produttori stanno dedicando quote crescenti delle loro linee agli MLCC ad alta capacità destinati ai server per l’intelligenza artificiale, e di conseguenza anche la disponibilità dei componenti per l’elettronica di uso comune si è ridotta. I tempi di consegna degli MLCC sono arrivati a 40 settimane, più del triplo della media storica di 12 settimane. Dopo gli aumenti applicati ai distributori a giugno e ad agosto, Samsung Electro Mechanics ha sostanzialmente chiuso le trattative sui rincari con i principali clienti, in vista di aumenti più estesi previsti nel primo trimestre del prossimo anno.

Le stime di settore indicano per il quarto trimestre rincari compresi tra il 25 e il 30% per alcuni MLCC destinati all’elettronica di consumo e tra il 10 e il 20% per quelli pensati per i server AI. A questo si aggiungono gli accordi di fornitura a lungo termine stipulati con circa 50 clienti, che il prossimo anno dovrebbero coprire il 60% della capacità produttiva dell’azienda per un valore stimato tra 6.000 e 7.000 miliardi di won, all’incirca tra 3,9 e 4,5 miliardi di euro. Con numeri simili il fornitore sudcoreano ha ben pochi motivi per piegarsi alle richieste di Apple.

La crisi della DRAM ha inoltre costretto la società guidata da Ternus ad abbandonare i contratti a breve termine per la memoria, sostituiti da intese della durata di 4 o 5 anni a partire dal 2027. La particolarità dei nuovi accordi è che il prezzo finale resterà legato alle condizioni di mercato e non alla cifra che Apple riterrebbe adeguata per mantenere intatti i propri margini.

Fonte: TecnoAndroid