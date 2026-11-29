Il finale della 29ª stagione di South Park ha riservato al pubblico una sorpresa piuttosto curiosa, cioè un omaggio a GTA 6, il videogioco che da tempo tiene sulle spine un numero enorme di appassionati. L’episodio conclusivo però non si ferma a una semplice strizzata d’occhio al mondo videoludico. Dentro la puntata trovano spazio blackout, corruzione e miliardari, tutti elementi che la serie mescola con la sua solita miscela di ironia e cattiveria ben dosata. Al centro della scena ci sono ancora loro, Stan, Kyle e Cartman, protagonisti di una chiusura di stagione che guarda all’attualità con lo sguardo tagliente che il pubblico conosce bene.

La scelta di tirare in ballo il nuovo capitolo di Grand Theft Auto non arriva per caso. Attorno a questo titolo si è creata un’aspettativa talmente lunga e carica di tensione che ormai il gioco vive quasi di vita propria anche fuori dalle console, nei discorsi quotidiani e nelle battute tra amici.

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Un’attesa diventata materia comica

L’attesa per GTA VI si è allungata così tanto da diventare un terreno fertilissimo per qualsiasi tipo di scherzo. Quando un prodotto viene desiderato per così tanto tempo, la pazienza dei fan si trasforma facilmente in materiale da ironia, e proprio su questo meccanismo la cultura pop ha costruito parecchi tormentoni. Il tema insomma era lì, pronto per essere raccolto da chi sa maneggiare la satira con la giusta disinvoltura.

E difficilmente si poteva immaginare una serie più adatta di South Park per sfruttare una situazione del genere. Lo show animato ha fatto della presa in giro dei fenomeni del momento uno dei suoi tratti distintivi, e un’attesa così estenuante attorno a un videogioco rappresentava un bersaglio quasi irresistibile. Il riferimento al nuovo Grand Theft Auto si inserisce quindi in modo naturale in un episodio che, già di suo, punta il dito contro diverse storture della società contemporanea.

Stan, Kyle e Cartman tra blackout e miliardari

Il cuore del finale di stagione non è soltanto il richiamo al celebre franchise. La trama si muove attorno a un intreccio in cui i blackout fanno da sfondo a vicende di corruzione e a figure di miliardari, temi che la serie affronta con il consueto tono dissacrante. Ne viene fuori un racconto che usa il linguaggio della comicità per parlare di questioni piuttosto serie, senza mai prendersi troppo sul serio.

A guidare il pubblico dentro questa storia ci pensano ancora una volta Stan, Kyle e Cartman, i tre personaggi che da sempre rappresentano l’anima dello show. La loro presenza garantisce quel mix di ingenuità, sarcasmo e follia che rende ogni episodio riconoscibile al primo sguardo. In questo caso il terzetto si ritrova coinvolto in una vicenda che fonde la critica sociale con un omaggio pensato apposta per strizzare l’occhio ai giocatori.

Il risultato è un epilogo che tiene insieme due anime diverse. Da una parte c’è il gusto per la citazione e per il riferimento pop, con GTA 6 trasformato in spunto narrativo. Dall’altra resta la vocazione più tagliente della serie, quella che non perde occasione per mettere alla berlina i potenti e i meccanismi poco limpidi che regolano la vita pubblica. Il finale della 29ª stagione chiude così il ciclo di episodi unendo l’omaggio al videogioco più atteso a una storia di satira sociale costruita tra interruzioni di corrente, affari torbidi e grandi fortune.

Fonte: TecnoAndroid