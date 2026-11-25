Un robot inviato a esplorare la fossa oceanica più profonda del pianeta ha individuato sul fondale alcune forme geometriche che sembrano raccontare una storia ritenuta impossibile fino a oggi. Quelle strutture, infatti, farebbero pensare all’esistenza di vulcani esplosivi attivi a circa 6 chilometri sotto la superficie del mare, cioè in un ambiente dove questo genere di fenomeno non dovrebbe proprio poter avvenire. Il motivo è piuttosto semplice da intuire anche per chi non mastica geologia. A quella profondità la pressione è talmente enorme da rendere, almeno sulla carta, del tutto impraticabile un’eruzione di tipo esplosivo. O almeno così si è creduto fino a questo momento.

Una scoperta che mette in dubbio le certezze sugli abissi

Per capire perché il ritrovamento abbia attirato tanta attenzione bisogna partire da un dato di fatto. Nelle zone più profonde dell’oceano l’acqua sovrastante esercita un peso schiacciante su tutto ciò che si trova sul fondale marino. Proprio questa forza, secondo le convinzioni condivise finora, avrebbe dovuto impedire alle eruzioni esplosive di manifestarsi. Non si parla di un’ipotesi di nicchia ma di un’idea data quasi per scontata, una sorta di regola non scritta sul comportamento dei vulcani sottomarini a grandi profondità.

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Le immagini raccolte dal robot raccontano però qualcosa di diverso. Le forme geometriche osservate nella fossa non sembrano il frutto di un’attività tranquilla e lenta, ma lasciano intendere qualcosa di più violento. È proprio questo il punto che rende la scoperta così interessante, perché suggerisce che le profondità oceaniche possano ospitare processi che i modelli tradizionali consideravano fuori portata. Il condizionale resta d’obbligo, visto che si tratta di indizi e non di un’eruzione osservata in diretta, ma il segnale è abbastanza forte da riaprire una questione che sembrava chiusa.

Perché la pressione a 6 chilometri dovrebbe fermare tutto

Il ragionamento alla base dell’impossibilità teorica è abbastanza lineare. Più si scende negli abissi, più aumenta il peso della colonna d’acqua. A 6 chilometri di profondità la pressione raggiunge livelli difficili persino da immaginare, e un ambiente del genere è stato a lungo considerato incompatibile con le dinamiche tipiche di un’esplosione vulcanica. In parole povere, l’oceano avrebbe dovuto fare da coperchio, contenendo l’energia e impedendo quel tipo di sfogo improvviso che si associa ai vulcani esplosivi.

Le tracce rinvenute nella fossa oceanica più profonda mettono quindi in discussione proprio questo presupposto. Se quelle strutture fossero davvero il risultato di eruzioni violente, significherebbe che anche sotto un peso così imponente il magma riesce in qualche modo a liberarsi con forza. Ed è qui che la scoperta assume un valore particolare, perché tocca un’idea considerata solida e la costringe a confrontarsi con osservazioni dirette raccolte sul campo, in uno dei luoghi più remoti e meno esplorati della Terra.

Il lavoro del robot dimostra anche quanto sia ancora limitata la conoscenza degli abissi. Ogni discesa in queste zone estreme richiede strumenti progettati per resistere a condizioni proibitive, e proprio grazie a una di queste missioni è stato possibile documentare le forme geometriche che oggi alimentano l’ipotesi di attività vulcanica esplosiva in un punto dove la teoria la escludeva. Le strutture individuate si trovano a circa 6 chilometri sotto il livello del mare, sul fondale marino della fossa più profonda dell’oceano.

Fonte: TecnoAndroid