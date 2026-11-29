Spostare centinaia di gigabyte da un computer all’altro non richiede per forza un SSD esterno, una rete Ethernet multigigabit o un servizio cloud. Quando entrambe le macchine hanno porte USB4 si possono collegare due PC Windows con un cavo USB4 in modo diretto. Windows 11 riconosce da solo la connessione e crea una nuova interfaccia di rete, utile per condividere file e cartelle o raggiungere i servizi offerti dall’altro sistema.

L’idea di usare una porta pensata per le periferiche come ponte tra computer non è nuova. Già FireWire negli anni Novanta consentiva connessioni di rete tra PC. Con Thunderbolt 3 e poi con l’arrivo di USB4 nel 2019 il concetto ha ritrovato interesse, complice una banda da 40 Gbps che è salita a 80 Gbps con USB4 versione 2.0. La funzione è integrata in Windows 11 ma pochi la conoscono, e sui sistemi compatibili non servono programmi di terze parti, driver sperimentali o l’iscrizione al programma Windows Insider.

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Come funziona USB4NET e quale cavo serve

Il gestore delle connessioni USB4 di Windows 11 supporta un protocollo chiamato USB4NET, cioè Ethernet over USB4. Quando due computer compatibili vengono collegati, i controller negoziano un collegamento da host a host e il sistema mostra una scheda di rete virtuale chiamata USB4 P2P Network Adapter, attraverso cui passano i pacchetti. Le applicazioni continuano a usare il normale TCP/IP senza preoccuparsi del mezzo fisico, quindi funzionano la condivisione SMB, i server HTTP locali, SSH e gli strumenti di backup. Microsoft conferma anche la retrocompatibilità con il protocollo di rete di Thunderbolt 3. Collegare invece due porte dello stesso computer non porta a nulla, perché Windows 11 ignora volutamente le connessioni di loopback.

Avere una porta USB Type C su entrambi i lati non basta, dato che la forma del connettore non dice nulla sulle funzioni supportate. Conviene controllare le specifiche dei computer e scegliere un cavo certificato USB4 o Thunderbolt, meglio se da 40 Gbps o più quando l’hardware lo permette. Tra i modelli disponibili figurano il Cable Matters USB4 da 40 Gbps, un Thunderbolt 4 certificato Intel dello stesso marchio o il più economico UGREEN USB4 da 40 Gbps. Occhio ai cavi pensati soprattutto per la ricarica, perché anche quelli da 240 W possono fermarsi a 480 Mbps come un vecchio USB 2.0. La presenza di un controller USB4 si verifica da Gestione dispositivi oppure in Impostazioni alla voce Bluetooth e dispositivi, USB, Hub e dispositivi USB4.

Collegamento, indirizzi IP e copia dei file

Una volta inserito il cavo, Windows 11 dovrebbe rilevare subito la nuova connessione. Premendo Windows+R e digitando ncpa.cpl compare la finestra delle connessioni di rete con il nuovo adattatore. In assenza di un server DHCP il sistema assegna a ogni macchina un indirizzo IP nell’intervallo 169.254.0.0/16 tramite il meccanismo APIPA. Se il ping verso l’altro PC non ottiene risposta vale la pena controllare il firewall, dato che il blocco delle richieste ICMP non significa che il collegamento sia guasto.

Sul computer che contiene i dati va attivata la condivisione di file e stampanti, impostando per l’interfaccia USB4 un profilo di rete privata se i due sistemi sono affidabili. Dopo aver condiviso una cartella da Esplora file e assegnato i permessi all’account remoto, sull’altro PC basta digitare con Windows+R un indirizzo come \169.254.76.91 ed eventualmente autenticarsi. Microsoft raccomanda di usare l’IP e non il nome del computer, perché se le macchine condividono anche una rete WiFi o Ethernet il traffico potrebbe prendere un’altra strada. Per un uso abituale si possono fissare indirizzi statici come 10.77.77.1 e 10.77.77.2 con subnet mask 255.255.255.252, lasciando vuoti gateway e DNS. Entrambi i PC continueranno così a navigare su Internet via WiFi o Ethernet.

Velocità reali e blocco in ambito aziendale

Sulla carta 40 Gbps equivalgono a 5 GB/s, che diventano 10 GB/s con USB4 a 80 Gbps. Nella copia dei file però queste cifre non arrivano in automatico, perché pesano i controller, l’overhead dei protocolli, la CPU e soprattutto le prestazioni delle unità di archiviazione. Per misurare la sola velocità di trasferimento del collegamento escludendo gli SSD c’è NTTTCP, strumento gratuito di Microsoft che avvia test TCP di 60 secondi con 8 thread e può verificare anche il comportamento con UDP. Per la copia vera e propria torna utile Robocopy, con l’opzione /J per l’I/O senza buffering sui file grandi e /MT:8 per lavorare in multithread.

Nelle aziende gli amministratori possono impedire l’attivazione della rete USB4 tramite i criteri di gruppo legati all’installazione dei dispositivi, bloccando l’identificativo USB4USB4NET senza disattivare tutte le funzioni delle porte. Per i dispositivi già installati il criterio va applicato anche a questi ultimi, mentre la policy MDM corrispondente è DeviceInstallation/PreventInstallationOfMatchingDeviceIDs.

Fonte: TecnoAndroid