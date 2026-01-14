TSMC: l’AI ha portato una forte crescita per l’azienda

TSMC ha chiuso il 2025 con numeri che lasciano davvero il segno. A dicembre il fatturato ha sfiorato i 10,6 miliardi di dollari. Dati leggermente inferiori rispetto a novembre, ma ancora ben oltre le attese degli analisti. Se si guarda all’intero anno, però, il quadro è impressionante: 120,56 miliardi di dollari guadagnati. Una crescita del 31,6% rispetto al 2024. E la spiegazione è chiara: la corsa ai chip per l’intelligenza artificiale ha più che compensato il rallentamento nelle vendite di smartphone e tablet. Facendo di TSMC il centro pulsante della tecnologia globale. Il trimestre autunnale chiude con numeri solidi: ottobre ha portato 11,63 miliardi, novembre 10,88 miliardi e dicembre 10,6 miliardi. Per un totale di 33,11 miliardi. Sono cifre che parlano da sole: rispetto al Q4 del 2024, quando il fatturato si fermava a 27,49 miliardi, si registra un aumento di oltre il 20%.

TSMC: continua la crescita grazie all’AI

È un dato che conferma come l’azienda stia cavalcando con successo la domanda di chip ad alte prestazioni. In particolare quelli destinati all’intelligenza artificiale, settore in piena espansione. I dettagli completi del trimestre saranno pubblicati il 15 gennaio, insieme alle previsioni sul 2026. Sarà interessante vedere come la società intende affrontare un mercato sempre più competitivo.

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La performance positiva si riflette anche in borsa. Dall’inizio dell’anno, il titolo TSMC ha guadagnato più di 8 punti percentuali e, negli ultimi dodici mesi, il rialzo supera il 52%. La capitalizzazione di mercato ha raggiunto 1,38 trilioni di dollari, confermando l’azienda come uno dei colossi imprescindibili della tecnologia globale. A dare ulteriore slancio alle aspettative c’è la collaborazione con NVIDIA. La società americana, che al momento dispone di circa 700.000 chip H200, punta a raddoppiare la produzione grazie a TSMC, arrivando a 2 milioni di unità. Una mossa destinata a rafforzare il ruolo di Taiwan come hub strategico per l’innovazione tecnologica.

Ciò che emerge, dunque, è che TSMC continua a macinare risultati, dimostrando che saper leggere le tendenze dell’AI e adattarsi rapidamente può trasformare una società in un vero leader globale.