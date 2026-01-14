TSMC: l’AI ha portato una forte crescita per l’azienda

TSMC ha chiuso il 2025 con numeri che lasciano davvero il segno. A dicembre il fatturato ha sfiorato i 10,6 miliardi di dollari. Dati leggermente inferiori rispetto a novembre, ma ancora ben oltre le attese degli analisti. Se si guarda all’intero anno, però, il quadro è impressionante: 120,56 miliardi di dollari guadagnati. Una crescita del 31,6% rispetto al 2024. E la spiegazione è chiara: la corsa ai chip per l’intelligenza artificiale ha più che compensato il rallentamento nelle vendite di smartphone e tablet. Facendo di TSMC il centro pulsante della tecnologia globale. Il trimestre autunnale chiude con numeri solidi: ottobre ha portato 11,63 miliardi, novembre 10,88 miliardi e dicembre 10,6 miliardi. Per un totale di 33,11 miliardi. Sono cifre che parlano da sole: rispetto al Q4 del 2024, quando il fatturato si fermava a 27,49 miliardi, si registra un aumento di oltre il 20%.
TSMC: continua la crescita grazie all’AI
È un dato che conferma come l’azienda stia cavalcando con successo la domanda di chip ad alte prestazioni. In particolare quelli destinati all’intelligenza artificiale, settore in piena espansione. I dettagli completi del trimestre saranno pubblicati il 15 gennaio, insieme alle previsioni sul 2026. Sarà interessante vedere come la società intende affrontare un mercato sempre più competitivo.
La performance positiva si riflette anche in borsa. Dall’inizio dell’anno, il titolo TSMC ha guadagnato più di 8 punti percentuali e, negli ultimi dodici mesi, il rialzo supera il 52%. La capitalizzazione di mercato ha raggiunto 1,38 trilioni di dollari, confermando l’azienda come uno dei colossi imprescindibili della tecnologia globale. A dare ulteriore slancio alle aspettative c’è la collaborazione con NVIDIA. La società americana, che al momento dispone di circa 700.000 chip H200, punta a raddoppiare la produzione grazie a TSMC, arrivando a 2 milioni di unità. Una mossa destinata a rafforzare il ruolo di Taiwan come hub strategico per l’innovazione tecnologica.
Ciò che emerge, dunque, è che TSMC continua a macinare risultati, dimostrando che saper leggere le tendenze dell’AI e adattarsi rapidamente può trasformare una società in un vero leader globale.