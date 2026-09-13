Batteria auto elettrica: quando sostituirla e i segnali chiave

Capire quando è arrivato il momento di sostituire la batteria dell’auto elettrica è meno intuitivo di quanto sembri, perché non esiste un chilometraggio o un compleanno preciso oltre il quale il pacco va buttato. La batteria ad alta tensione che alimenta i motori perde gradualmente una parte della capacità di immagazzinare energia, e questo si traduce in meno autonomia. Ma perdere autonomia non vuol dire affatto che la batteria sia guasta. Anzi, i cedimenti veri restano piuttosto rari: un’analisi del Dipartimento dell’Energia statunitense su circa 15.000 veicoli plug in ha rilevato che l’1,5 per cento aveva subito una sostituzione della batteria per guasto, richiami esclusi. Per ogni anno modello dal 2016 al 2023 il tasso di sostituzione è rimasto sotto l’1 per cento.

La domanda utile, quindi, non è se l’auto abbia perso qualcosa in termini di chilometri percorribili. È se quello che sta succedendo assomigli a un normale invecchiamento oppure a un problema che merita una diagnosi professionale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perdere autonomia è normale, ma fino a un certo punto

Una certa quota di degrado della batteria è messa in conto fin dall’inizio. Le stime del Dipartimento dell’Energia parlano di 12 o 15 anni di vita nei climi moderati e di 8 o 12 anni in quelli estremi. Poi tutto dipende dalla chimica delle celle, dalle temperature, dalle abitudini di ricarica e da come viene usata l’auto. Un’analisi Geotab del 2026, che ha passato al setaccio oltre 22.700 veicoli elettrici distribuiti su 21 modelli, ha calcolato un degrado medio del 2,3 per cento all’anno. Media, appunto: c’è chi invecchia più in fretta e chi molto meno.

Il parametro che conta davvero si chiama stato di salute, abbreviato in SOH, e indica quanta energia utilizzabile il pacco riesce ancora a contenere rispetto a quando era nuovo. Uno stato di salute più basso di solito significa meno autonomia disponibile, però attenzione: i chilometri stimati sul cruscotto non sono una misura diretta della salute della batteria. Temperatura, riscaldamento e climatizzazione dell’abitacolo, velocità in autostrada, accelerazioni brusche, salite e peso extra cambiano tutti, e parecchio, quanto lontano si arriva con una carica. Il freddo da solo basta a produrre un calo temporaneo molto evidente.

Il segnale che va preso sul serio è un calo persistente a parità di condizioni. Se lo stesso tragitto casa lavoro, con lo stesso meteo, consuma sistematicamente molta più batteria di prima, allora il degrado diventa una spiegazione plausibile.

Le spie e i cambiamenti improvvisi contano più dei chilometri

Un conto è la perdita graduale di capacità, un altro è un cambio di comportamento repentino. Un crollo netto e inspiegabile dell’autonomia disponibile, un nuovo tetto al livello di ricarica massima o prestazioni ridotte sono campanelli d’allarme, soprattutto quando arrivano insieme a una spia della batteria o del sistema ad alta tensione.

I sintomi cambiano da marchio a marchio. Tesla, per esempio, documenta avvisi relativi alla batteria ad alta tensione che possono limitare il livello di carica massimo e l’autonomia quando l’auto rileva determinate condizioni interne, e la documentazione per i proprietari invita a fissare un appuntamento in assistenza se l’avviso persiste. Altri costruttori usano segnalazioni diverse, quindi non esiste un simbolo universale sul cruscotto che significhi “batteria da cambiare”.

Anche la velocità di ricarica, da sola, dice poco. Temperatura del pacco, stato di carica, potenza della colonnina e curva di ricarica del veicolo possono rallentare una sessione senza che ci sia nulla di anomalo.

Prima la diagnosi, poi eventualmente il portafoglio

Quando l’auto segnala un guasto o ha perso abbastanza capacità da complicare l’uso quotidiano, il passo successivo è un controllo dello stato di salute in un’officina qualificata sui veicoli elettrici, in grado di leggere i codici diagnostici e i dati del pacco. Spesso salta fuori una riparazione circoscritta, non la sostituzione integrale.

Conviene anche controllare la garanzia della batteria, perché diversi costruttori offrono una copertura dedicata e a lungo termine per il pacco di trazione, con limiti di durata, chilometraggio e capacità garantita che variano da modello a modello. Fuori garanzia il conto sale: un’indagine di Recurrent colloca molte sostituzioni tra i 4.500 e i 14.500 euro circa, con variazioni legate alla dimensione del pacco, al progetto del veicolo, alla manodopera e alla disponibilità dei ricambi.

Sostituire una batteria di trazione non è un lavoro da fare in garage per conto proprio: servono procedure, attrezzi e dispositivi di protezione specifici, e aprire o rimuovere un pacco ad alta tensione è materia per tecnici formati.