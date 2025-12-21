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Truffa molto pericolosa: a Natale gli utenti rischiano grosso con questo messaggio

C'è una truffa che purtroppo sta mirando agli utenti più indifesi, ecco cosa potrebbe succedere cascando nella rete di questo messaggio

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
Truffa molto pericolosa: a Natale gli utenti rischiano grosso con questo messaggio

Di truffe in giro per il web ce ne sono un’infinità ma purtroppo oggi ben due stanno mettendo a ferro e fuoco le mail degli utenti italiani. Come si può leggere in basso, ecco quali sono i testi da tenere d’occhio.

La truffa potrebbe essere più pericolosa del previsto, ecco i messaggi che stanno girando in questi giorni

Tassa di Importazione in Sospeso

Gentile Cliente,

La sua spedizione è trattenuta alla dogana italiana in attesa del pagamento dei dazi di importación.

In conformità con la normativa doganale italiana, è obbligatorio effettuare questo pagamento per procedere con la consegna.

Per eseguire il pagamento in sicurezza, utilizzi il link:

 Effettua Pagamento

Dopo la conferma del pagamento, il suo pacco sarà inviato all’indirizzo indicato al più presto.

Il mancato pagamento entro 2 giorni comporterà il rimpatrio della merce.

Distinti saluti,

Ufficio Commercio Internazionale

Dogana Italiana“.

C’è anche un altro messaggio truffa purtroppo, il quale potrebbe prendere un’altra fetta di utenti e fregarli senza troppi problemi. Eccolo qui:

Cloud

Ciao Felicegalluccio,

Il tuo Cloud storage è quasi pieno. Una volta superato il limite di archiviazione, non sarà più possibile eseguire il backup di foto, documenti, contatti e dati del dispositivo. Ciò significa che le nuove foto e i nuovi video smetteranno di essere caricati sul cloud e che l’archiviazione cloud e le app Cloud non verranno più aggiornate sui tuoi dispositivi.

Perché lo storage aggiuntivo è importante

Avere uno spazio di archiviazione aggiuntivo assicura che i tuoi preziosi ricordi e documenti importanti vengano salvati in modo sicuro. Senza spazio di archiviazione sufficiente, si rischia di perdere l’accesso a questi file in caso di guasto o perdita del dispositivo. Con più spazio di archiviazione, è possibile:

Esegui il backup sicuro di tutte le tue foto e video.
Mantieni al sicuro i tuoi documenti e file importanti.
 Accedi ai tuoi dati su tutti i tuoi dispositivi senza interruzioni.
Assicurati che le tue app e i tuoi dati siano sempre aggiornati.

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