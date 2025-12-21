Truffa molto pericolosa: a Natale gli utenti rischiano grosso con questo messaggio

Di truffe in giro per il web ce ne sono un’infinità ma purtroppo oggi ben due stanno mettendo a ferro e fuoco le mail degli utenti italiani. Come si può leggere in basso, ecco quali sono i testi da tenere d’occhio.

La truffa potrebbe essere più pericolosa del previsto, ecco i messaggi che stanno girando in questi giorni

“Tassa di Importazione in Sospeso

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Gentile Cliente,

La sua spedizione è trattenuta alla dogana italiana in attesa del pagamento dei dazi di importación.

In conformità con la normativa doganale italiana, è obbligatorio effettuare questo pagamento per procedere con la consegna.

Per eseguire il pagamento in sicurezza, utilizzi il link:

Effettua Pagamento

Dopo la conferma del pagamento, il suo pacco sarà inviato all’indirizzo indicato al più presto.

Il mancato pagamento entro 2 giorni comporterà il rimpatrio della merce.

Distinti saluti,

Ufficio Commercio Internazionale

Dogana Italiana“.

C’è anche un altro messaggio truffa purtroppo, il quale potrebbe prendere un’altra fetta di utenti e fregarli senza troppi problemi. Eccolo qui:

“Cloud

Ciao Felicegalluccio,

Il tuo Cloud storage è quasi pieno. Una volta superato il limite di archiviazione, non sarà più possibile eseguire il backup di foto, documenti, contatti e dati del dispositivo. Ciò significa che le nuove foto e i nuovi video smetteranno di essere caricati sul cloud e che l’archiviazione cloud e le app Cloud non verranno più aggiornate sui tuoi dispositivi.

Perché lo storage aggiuntivo è importante

Avere uno spazio di archiviazione aggiuntivo assicura che i tuoi preziosi ricordi e documenti importanti vengano salvati in modo sicuro. Senza spazio di archiviazione sufficiente, si rischia di perdere l’accesso a questi file in caso di guasto o perdita del dispositivo. Con più spazio di archiviazione, è possibile:

Esegui il backup sicuro di tutte le tue foto e video.

Mantieni al sicuro i tuoi documenti e file importanti.

Accedi ai tuoi dati su tutti i tuoi dispositivi senza interruzioni.

Assicurati che le tue app e i tuoi dati siano sempre aggiornati.

Offerta esclusiva: 50GB Gratis

Comprendiamo quanto sia importante proteggere i tuoi dati. Ecco perché ti offriamo un accordo esclusivo. Fare clic sul pulsante qui sotto per ottenere 50GB di spazio di archiviazione gratuito!

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