Titanosauri, nidi record al Nord: il trucco per scaldare le uova

I nidi di sauropodi individuati alla latitudine più alta mai documentata raccontano una storia che ribalta qualche vecchia convinzione: quei giganti dal collo lungo non deponevano le uova soltanto sotto climi caldi e generosi, e per tenere al tepore i piccoli sembra che si affidassero alla vegetazione in decomposizione. Un espediente semplice, quasi banale, ma efficace, perché il materiale vegetale che marcisce produce calore da solo, senza bisogno che un genitore ci si accomodi sopra.

Ed è proprio qui che sta il punto più curioso della vicenda. Le dimensioni di questi animali rendevano impensabile qualsiasi comportamento simile a quello degli uccelli, che si sistemano sul nido e trasferiscono calore corporeo alle uova. Con corpi di quella stazza, il risultato sarebbe stato disastroso. Lo ha spiegato con una battuta che rende l’immagine perfettamente chiara Darla Zelenitsky, tra gli autori dello studio: “Se i titanosauri avessero covato come gli uccelli, il nido si sarebbe fondamentalmente trasformato in una gigantesca frittata”.

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Perché la cova era fuori discussione per i titanosauri

La frase può far sorridere, ma dietro c’è un ragionamento molto concreto. I titanosauri appartenevano al gruppo dei sauropodi, gli animali terrestri più massicci che abbiano mai camminato sul pianeta. Appoggiarsi su una covata di uova avrebbe significato distruggerla nell’istante stesso del contatto. Nessuna delicatezza possibile, nessuna postura studiata: il peso avrebbe fatto tutto il lavoro, e non nel senso sperato.

Da qui la necessità di cercare una fonte di calore alternativa. La vegetazione in decomposizione risponde bene al problema, perché durante il processo di degradazione rilascia energia termica in modo costante e prolungato. Un compost naturale, in pratica, capace di mantenere una temperatura utile allo sviluppo degli embrioni anche quando l’aria intorno non collaborava. Il genitore, in questo schema, non doveva restare immobile sul nido: bastava costruirlo bene e lasciare che la chimica facesse il resto.

Uova di dinosauro in ambienti freddi, un’idea da rivedere

Il fatto che questi nidi di sauropodi siano stati trovati a latitudini così elevate cambia il quadro. Per molto tempo l’immagine dominante è stata quella di dinosauri enormi legati a fasce climatiche tropicali o subtropicali, dove il calore ambientale bastava a garantire l’incubazione senza troppe complicazioni. Le nuove evidenze raccontano invece di popolazioni che si riproducevano in contesti decisamente meno accoglienti, in ambienti freddi dove il sole da solo non sarebbe stato sufficiente.

È una differenza tutt’altro che secondaria, perché la riproduzione è il vero collo di bottiglia per qualsiasi specie. Un animale può tollerare temperature basse da adulto, ma se le uova non si sviluppano la partita finisce lì. Sapere che i sauropodi avevano una strategia per aggirare l’ostacolo significa ipotizzare una distribuzione geografica più ampia di quella immaginata finora, con territori di nidificazione spinti verso zone che sembravano precluse.

Il metodo, per quanto rudimentale nella descrizione, mostra anche una gestione tutt’altro che casuale della nidificazione. Scegliere il posto giusto, accumulare materiale organico, contare sul calore prodotto dalla decomposizione: sono passaggi che implicano un comportamento riproduttivo strutturato, non un semplice abbandono delle uova al caso.

Resta la scena immaginata da Zelenitsky, che vale più di qualsiasi spiegazione tecnica. Un titanosauro che tenta di covare come una gallina è un’immagine impossibile, e proprio per questo utile: aiuta a capire perché questi animali hanno dovuto inventarsi qualcosa di completamente diverso per portare avanti la propria discendenza. La soluzione l’hanno trovata nel terreno, tra foglie e rami che si sfaldavano lentamente, trasformando un mucchio di scarti vegetali in un’incubatrice naturale capace di funzionare anche lontano dai climi caldi.