Tineco presenta al CES 2026 il concetto di Modern Living e la nuova gamma di soluzioni smart per la cura della casa

Tineco è sbarcata di nuovo al CES e, come ogni anno, ha provato a fare qualcosa in più del solito compitino da fiera tecnologica. Stavolta non si è limitata a mettere in fila prodotti e cartellini, ma ha portato a Las Vegas un’idea precisa, quasi una filosofia: l’ha chiamata Modern Living. Un modo diverso di immaginare la casa e, soprattutto, il rapporto che abbiamo con gli elettrodomestici che la abitano insieme a noi.

Ti confesso una cosa. Quando penso alla pulizia domestica mi tornano in mente scene molto poco “moderne”: secchi ingombranti, aspirapolvere rumorosi, fili ovunque. Oggi invece tutto si sta trasformando in qualcosa di più intelligente e discreto, e Tineco sembra aver capito bene la direzione. Non a caso è considerata il marchio numero uno al mondo nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico e può contare su una community enorme, fatta di oltre 23 milioni di utenti. Numeri che non arrivano per caso, ma perché dietro c’è parecchia ingegneria vera, non solo marketing.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Quest’anno lo stand Tineco è diventato una specie di casa in miniatura. Un percorso immersivo con ambientazioni diverse, pensate per farti toccare con mano come ogni dispositivo si inserisca nei ritmi quotidiani. Non la solita esposizione statica, insomma, ma vere e proprie aree esperienziali, ognuna cucita addosso a un’identità di prodotto.

CES 2026: tante novità direttamente da Tineco

C’è l’Innovation Lab, per esempio. Qui domina un’atmosfera futuristica, luci LED, scenografie quasi cyberpunk. È lo spazio del FLOOR ONE S9 Scientist, il modello più tecnologico della famiglia. Quello che incarna l’anima profonda di Tineco: sensore iLoop Smart Sensor per il rilevamento dello sporco, pulizia ad alta temperatura per cancellare le macchie ostinate. Un concentrato di funzioni che ti fa capire cosa significa davvero “elettrodomestico intelligente”.

Poi passi al Creative Studio e cambia tutto. Ambienti raffinati, design ricercato, colori morbidi. Protagonista qui è il FLOOR ONE Station S9 Artist, una lavapavimenti che gioca sull’equilibrio tra estetica e prestazioni. La tecnologia StreakFree Scraper promette superfici senza aloni, mentre l’HydroBurst utilizza un getto d’acqua angolato e ad alta pressione per aggredire lo sporco più difficile. E la stazione Smart Refresh pensa a rifornire automaticamente l’acqua calda. La manutenzione? Quasi non te ne accorgi: autopulizia a vapore FlashDry, silenziosa e senza sforzo.

Per chi vive in città, tra appartamenti eleganti ma compatti, Tineco ha creato l’Urban Retreat. Qui trovi il nuovo FLOOR ONE i7 Fold, presentato in anteprima proprio al CES. Leggerissimo – meno di quattro chili – sottile e pieghevole, con una base reclinabile a 180 gradi per infilarsi anche sotto i mobili più bassi. È chiaramente pensato per chi ha spazi ridotti e poco tempo, ma non vuole rinunciare a qualcosa di evoluto.

E infine arrivi nella Flagship Residence, dove ti aspetta il pezzo forte: il FLOOR ONE S9 Master. Il modello di punta della serie Master, quello che dovrebbe rappresentare il nuovo standard del lusso abitativo secondo Tineco. Spazzola anti-groviglio, illuminazione DustReveal grandangolare, display dinamico che cambia colore in tempo reale in base alla modalità di pulizia. In pratica ti parla mentre lavora, facendoti capire cosa sta facendo e come lo sta facendo.

Il CEO dell’azienda, Mr. Leng, lo ha spiegato in modo piuttosto diretto: il CES è il posto giusto per raccontare il futuro, ma conta anche il modo in cui lo racconti. Da qui la scelta di superare il classico stand espositivo per creare ambienti guidati dal design, in cui tecnologia e stile prendono vita. Un approccio che riflette l’impegno del marchio nel voler migliorare davvero la pulizia quotidiana con dispositivi affidabili e pensati nei minimi dettagli.

Ovviamente non finisce qui. Al Venetian Expo, dal 6 al 9 gennaio 2026, Tineco mostrerà anche il resto della gamma: le scope elettriche PURE ONE A90S e S70, e il lavatappeti CARPET ONE Cruiser, già premiato dalla rivista TIME e inserito da TIME nelle Best Inventions del 2025. Segno che l’innovazione non riguarda solo i pavimenti, ma un po’ tutto l’ecosistema della cura della casa.

Se fai due passi indietro e guardi la storia dell’azienda, capisci meglio il quadro. Fondata nel 1998, Tineco ha lanciato il suo primo aspirapolvere nel 2019 e da allora ha continuato a spingere sull’innovazione smart. Oggi è presente in circa 30 paesi e rimane fedele a una visione molto semplice: semplificarci la vita attraverso tecnologia intelligente e soluzioni sempre più evolute.

Ecco, questo è il messaggio che ho portato via dal CES 2026: non solo prodotti nuovi, ma un’idea di casa che prova a diventare un po’ più facile da gestire. Più silenziosa, più pulita, più moderna. Proprio come promette Tineco.