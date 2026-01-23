TIMVISION: arrivano i nuovi pacchetti con HBO Max

TIM ha deciso di rimettere mano alla propria offerta streaming e lo ha fatto scegliendo una parola chiave piuttosto chiara: semplificazione. Il risultato è un nuovo portafoglio TIMVISION strutturato per “taglie”, pensato per adattarsi a esigenze e budget diversi. Ma soprattutto per accogliere una novità di peso come HBO Max. La piattaforma di Warner Bros. Discovery, da poco sbarcata in Italia, entra, infatti, ufficialmente nell’ecosistema TIM. Ciò grazie a un accordo pluriennale che segna un cambio di passo nella strategia dell’operatore. Il nuovo listino ruota attorno a sei pacchetti principali, che vanno dalla versione più essenziale fino alle soluzioni più complete con sport incluso. In quasi tutte le offerte HBO Max è presente fin da subito con il piano Base con pubblicità, lasciando agli utenti la possibilità di passare ai livelli Standard o Premium tramite opzioni aggiuntive. Le proposte sono rivolte sia ai nuovi clienti sia a chi è già in TIM e puntano soprattutto sulla formula annuale con pagamento dilazionato. Accompagnata da promozioni di lancio valide fino al 21 febbraio.

TIM: ecco cosa cambia per TIMVISION con l’arrivo di HBO Max

Con tale riassetto escono di scena diversi pacchetti storici. Tra cui i Family S, M e L o le offerte Intrattenimento, Gold e Gold Plus. Al loro posto arriva una struttura più modulare che continua a includere servizi come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Infinity+ e, per chi lo desidera, anche DAZN. Cambia anche l’approccio allo sport: per le nuove attivazioni non è più possibile sottoscrivere pacchetti con il solo DAZN Goal, segno di una volontà di integrare maggiormente i contenuti sportivi in offerte più ampie.

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La porta d’ingresso di tale nuovo mondo è TIMVISION XS, pensato per chi cerca il minimo indispensabile. Include TIMVISION Play e HBO Max con pubblicità ed è riservato ai già clienti TIM. Per chi non ha offerte TIMVISION attive c’è una promo particolarmente aggressiva, con un prezzo di 3 euro al mese per il primo anno, che poi sale a 7,99 euro. In alcuni casi, come l’abbinamento a TIM Premium Base o a specifiche offerte di rete fissa e mobile, il prezzo scontato può diventare addirittura stabile.

Salendo di livello si entra nelle taglie S, M e L, disponibili per tutti i clienti TIM. I prezzi partono da 7 euro al mese in promozione per la versione S e crescono man mano che aumentano i servizi inclusi. Con condizioni ancora più vantaggiose per chi è già cliente o abbina una linea fissa. Per chi non vuole rinunciare allo sport, TIM propone le versioni L con DAZN e L con DAZN Plus, che includono rispettivamente DAZN Full e DAZN Family. Si tratta delle soluzioni più costose, ma anche delle più complete.

Restano alcuni aspetti pratici da tenere a mente: i pacchetti senza DAZN prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro, che sale a 19,99 euro per quelli con sport, anche se online è spesso azzerato. Gli abbonamenti annuali si rinnovano automaticamente e permettono di cambiare offerta in corsa. In tutte le soluzioni continua a essere incluso il TIMVISION Box in comodato gratuito.