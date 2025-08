Asus Vivobook S14 costa poco su Amazon: lo sconto di oggi è FOLLE

Spesa sempre più bassa per tutti gli utenti che vogliono acquistare su Amazon un notebook di alto livello, difatti in questi giorni è disponibile una fantastica promozione che abbassa di molto la spesa finale da sostenere, mettendo a disposizione del consumatore finale un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro. L’acquisto è possibile per il notebook Asus Vivobook S14, fiore all’occhiello della fascia media, individuabile con il codice M5406KA#B0DPG333XZ.

Osservando da vicino la scheda tecnica possiamo notare alcuni dettagli importanti da non sottovalutare assolutamente, come ad esempio la diagonale da 14 pollici, che si appoggia ad una risoluzione WUXGA, ma soprattutto sfrutta tecnologia OLED e rivestimento anti-riflesso opaco, sebbene comunque il refresh rate non vada oltre ai 60Hz. Sotto il cofano trova posto un processore AMD Ryzen AI 7 350, affiancato a sua volta dalla presenza di un quantitativo di RAM più che sufficiente, pari a 16GB, e comunque con 512GB di SSD, dall’elevata velocità di lettura/scrittura, su cui salvare tutti i propri dati.

Asus Vivobook S14, il prezzo Amazon è tra i migliori di sempre

Nessuno si sarebbe mai effettivamente aspettato di poter risparmiare così tanto sull’acquisto di un notebook di fascia medio-alta, proprio in questi giorni il consumatore si ritrova a poter spendere 744,76 euro per il suo acquisto definitivo, con spedizione gratuita diretta presso il proprio domicilio, risparmiando all’incirca 150 euro dal suo listino iniziale. Se lo volete acquistare, collegatevi subito qui.

Il sistema operativo è ovviamente windows 11, con praticamente nessuna personalizzazione software, se non chiaramente qualche software pensato per ottimizzare la gestione di tutte le componentistiche installate direttamente al suo interno. Per maggiori informazioni in merito al prodotto, vi potete collegare direttamente al link inserito.