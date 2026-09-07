TIM Young, 12 mesi di Canva Pro gratis e fino a 300 Giga in 5G

TIM Young resta il pacchetto pensato per gli Under 30 che vogliono minuti illimitati, tanti Giga e qualche extra digitale, e dal 1° Settembre 2026 c’è una novità che pesa più di quanto sembri, ovvero 12 mesi gratuiti di Canva Pro, la piattaforma di grafica e comunicazione visiva usata praticamente da chiunque debba mettere insieme una presentazione o un post decente. Prima il bonus si fermava a sei mesi per la maggior parte dei clienti, adesso l’anno intero è stato esteso anche a chi ha già una linea mobile attiva con queste offerte.

La gamma è riservata ai nuovi clienti e ai già clienti mobile con fino a 30 anni di età, e comprende versioni con smartphone incluso, con Apple Music oppure con TIMVISION. I contenuti base non cambiano, cioè minuti illimitati, 200 SMS e fino a 300 Giga mensili in 5G Ultra.

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Le offerte per chi arriva dai principali operatori

Per chi porta il numero da Vodafone, Fastweb o WindTre, e per i già clienti, il pacchetto mensile prevede minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti in Italia e 300 Giga con TIM Ricarica Automatica, che scendono a 150 Giga se si sceglie l’addebito su credito residuo. La velocità arriva fino a 2 Gbps con priorità di accesso alla rete.

Il listino parte da 9,99 euro al mese per l’offerta standard, mentre tutte le altre varianti si fermano a 11,99 euro al mese, ma solo con Ricarica Automatica. TIM Young & Smartphone mantiene il canone mobile a 9,99 euro e ci aggiunge un telefono a rate da 2 euro al mese. TIM Young & Music include l’abbonamento ad Apple Music, che da solo costerebbe 11,99 euro al mese nel piano Individuale. TIM Young & TV invece sconta la parte mobile a 4,99 euro e abbina il pacchetto TIMVISION S a 7 euro, quindi TIMVISION Play, HBO Max Base con pubblicità, Netflix Standard con pubblicità e Infinity+. Il contributo di attivazione in negozio è di 9,99 euro per i nuovi clienti e 19,99 euro per chi è già cliente.

TIM Young Full, la versione più aggressiva

Chi attiva un numero nuovo o arriva da Iliad e da diversi operatori virtuali, con l’esclusione di Kena, ho. Mobile, Tiscali e Noitel, trova TIM Young Full a 7,99 euro al mese con 300 Giga in 5G Ultra, minuti illimitati e 200 SMS. Con uno smartphone a rate da 2 euro si sale a 9,99 euro al mese, stessa cifra richiesta per TIM Young & Music e per TIM Young & TV Special, quest’ultima con canone mobile scontato a 2,99 euro più 7 euro per TIMVISION S. Attivazione a 5 euro nei primi due casi e 6,99 euro negli altri due. Queste versioni si trovano soltanto nei negozi, mentre online restano disponibili le proposte standard da 9,99 euro al mese.

Va messo in conto anche il costo della SIM ricaricabile, pari a 10 euro sia in negozio, con 0,01 euro di credito e 9,99 euro di attivazione, sia online, dove il conto si divide tra 5 euro di credito e 5 euro di attivazione. Da Novembre 2023 anche le eSIM si richiedono via web e l’identificazione può avvenire con SPID oltre che con videochiamata.

Canva Pro, Giga extra e le regole di utilizzo

La promozione Canva Pro viaggia dentro TIM Star, il programma fedeltà gratuito arrivato il 19 Maggio 2026 al posto di TIM Party, raggiungibile dall’app MyTIM o dall’area clienti. Dal 31 Agosto 2026, con la fine della promo estiva dei Giga illimitati per tre mesi a 9,99 euro una tantum, è tornata l’opzione per avere Giga extra a 0,99 euro al mese in più.

Sul fronte consumi, il superamento dei 200 SMS inclusi viene tariffato a 29 centesimi per messaggio secondo le condizioni di TIM Base 25 New, il piano base introdotto il 2 Febbraio 2026 e gratuito per le linee con un’offerta a rinnovo automatico. Oltre i 18000 minuti scatta l’uso non conforme a buona fede, mentre finiti i Giga la navigazione si blocca. Le offerte sono compatibili con TIM Unica Power, che unisce fisso e fino a sei SIM mobili con Giga illimitati e, nella versione del 26 Luglio 2026, aggiunge un servizio digitale a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC, a 2,90 euro al mese per la prima SIM e zero euro per le altre cinque, con i primi 12 mesi azzerati nella promozione Limited Edition.