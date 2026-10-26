TIM verso la proroga delle offerte fisso fino al 28 novembre

TIM si prepara a prorogare ancora una volta il suo portafoglio di offerte di rete fissa, che resterà disponibile fino al 28 novembre 2026 insieme alle promozioni sulle gamme WiFi Casa e Premium Base lanciate negli ultimi mesi. Le offerte oggi in scadenza al 24 ottobre 2026, comprese quelle con promo convergenti, verranno quindi estese di circa un mese, salvo eventuali cambiamenti. Per ora si tratta di un’indiscrezione e manca ancora l’ufficialità da parte dell’operatore.

Le proroghe arrivano dopo le novità delle ultime settimane, come i nuovi servizi TIM Daily News e TIM Magazine & Books, e si affiancano a quanto previsto per TIMVISION dal 25 ottobre 2026. L’unica vera eccezione riguarda TIM WiFi GO, proposta in promo a 10,90 euro al mese in aggiunta alla Fibra FTTH, che dal 25 ottobre sarà estesa anche ai nuovi clienti TIM Premium Base. Il catalogo TIMVISION avrà invece una proroga più breve e si fermerà al 18 novembre 2026.

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WiFi Casa e Promo WiFi, cosa rimane invariato

Nessuna modifica in vista per la gamma TIM WiFi Casa. In FTTC e Fibra FTTH resta il nuovo prezzo standard, accompagnato dalla Promo Limited che taglia il canone di 2 euro al mese e dalle promo in convergenza con TIMVISION introdotte dal 31 maggio 2026. Anche la versione FWA continua con i suoi sconti convergenti legati a TIMVISION.

Dal 15 settembre 2026 è attiva poi la Promo WiFi, pensata per chi sceglie la sola linea fissa senza abbinare altri servizi dell’operatore. Garantisce uno sconto di 4 euro al mese a tempo indeterminato sul canone standard e, anche questa, sarà prorogata fino al 28 novembre. Su WiFi Casa in FTTC o Fibra FTTH prende il posto della Promo Limited, con cui non è cumulabile, quindi il prezzo scende da 31,90 a 27,90 euro al mese. Per WiFi Casa FWA lo sconto parte da 29,90 euro e porta la tariffa a 25,90 euro mensili, sempre senza scadenza.

Chi preferisce abbinare la connessione domestica a un pacchetto TIMVISION potrà contare fino al 28 novembre sul prezzo dedicato, valido anche per TIMVISION XS oltre che per gli altri pacchetti.

Premium Base, Carta Giovani e WiFi Priority

Tra le offerte confermate c’è anche TIM Premium Base senza modem. Dal 22 febbraio 2026 non è più attivabile in ADSL ma solo in FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, e dal 30 agosto beneficia dello Sconto Promo Limited da 5 euro al mese. Il canone scende così a 20,90 euro per tutti, anche in convergenza fisso mobile o con TIMVISION, e questa condizione rimarrà valida fino al 28 novembre.

Stessa scadenza per TIM WiFi Special Carta Giovani, riservata agli Under 35 in possesso della Carta Giovani Nazionale. L’offerta permette di aggiungere alcuni pacchetti TIMVISION a prezzo ridotto, tra cui TIMVISION con Disney+, che dal 25 ottobre costerà 4 euro al mese a tempo indeterminato al posto degli attuali 3 euro.

Il servizio TIM WiFi Priority, che assicura soprattutto la priorità del traffico in download, continuerà a essere proposto ai nuovi clienti in FTTC o Fibra FTTH su rete FiberCop senza promozioni. Si paga quindi a listino con 10 euro di attivazione una tantum e 5 euro al mese, da sommare al costo dell’abbonamento fisso.

TIM Unica Power, le promo convergenti vanno avanti

I clienti con linea mobile e fissa possono attivare TIM Unica Power, che offre Giga illimitati utilizzabili anche in 5G Ultra dove c’è copertura e con dispositivo compatibile, con l’obbligo di addebito in fattura per l’offerta mobile. L’operatore considera non conforme a buona fede il superamento di 600 Giga mensili e da luglio 2025 ha introdotto ulteriori parametri da rispettare.

Dal 26 luglio 2026 è disponibile una nuova versione del meccanismo a 2,90 euro al mese, che include gratis un servizio digitale a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC. Per tutti i nuovi clienti TIM Unica Power, sia chi attiva una nuova linea sia chi ha già il fisso, c’è una promo che azzera il canone per i primi 12 mesi, anch’essa estesa fino al 28 novembre.

Prorogate pure le promozioni dedicate, valide anche per chi ha ancora la versione da 1,90 euro al mese. Tra queste figura TIM Unica Power e TV, che dal 21 gennaio 2026 consente di attivare TIMVISION XS con HBO Max gratis per i primi 3 mesi e poi a 4 euro al mese. Solo per chi possiede la vecchia TIM Unica Power da 1,90 euro resterà valida fino al 28 novembre anche la promo che ne azzera il costo mensile abbinando alla linea fissa almeno 3 SIM dell’operatore.

Fonte: TecnoAndroid