TIM raddoppia i Giga: le offerte da 4,99 euro dal 10 settembre

TIM rimette sul tavolo la promozione con più Giga ogni mese, e dal 10 settembre 2026 il bonus torna a essere attivabile, questa volta però solo su una parte del listino, ossia le offerte Operator Attack pensate per chi arriva da un altro operatore. Niente estensione a tutta la gamma, dunque, ma un ritorno più selettivo rispetto a quanto visto durante l’estate.

Un piccolo passo indietro aiuta a capire la logica. Lo scorso 16 luglio 2026 l’operatore aveva acceso una promo piuttosto ampia, che regalava traffico dati aggiuntivo sulle offerte standard TIM Mobile, sulle proposte TIM International dedicate alla clientela straniera e su alcune tariffe operator attack sia nei negozi sia sul web. Quella finestra si è chiusa il 30 agosto 2026 e dal 31 agosto i bundle sono tornati alle quantità di base. Ora la manovra riparte, ma con un perimetro più ristretto e prezzi che partono da 4,99 euro al mese. Un’altra differenza non da poco riguarda la scadenza, perché in questo caso l’iniziativa sarà valida fino a nuova comunicazione, senza una data di chiusura già fissata.

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Le offerte TIM con Giga raddoppiati nei negozi

Nei punti vendita il ventaglio è il più ricco. Le tariffe coinvolte, tutte in MNP, arrivano con questi nuovi pacchetti dati mensili:

TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese con 201 Giga anziché 101 Giga

TIM Supreme GPRO a 5,99 euro al mese con 300 Giga anziché 150 Giga

TIM Power Iron New a 6,99 euro al mese con 350 Giga anziché 200 Giga

TIM Power Supreme Easy a 7,99 euro al mese con 400 Giga anziché 250 Giga

TIM One Go a 9,99 euro al mese con 200 Giga anziché 100 Giga

TIM Titanium Orange a 10,99 euro al mese con 200 Giga anziché 150 Giga

Sempre in negozio si aggiunge un caso particolare, quello di TIM Privilege Smartphone a 4,99 euro al mese, la proposta riservata a chi acquista un telefono a rate. Con il ritorno della promo il plafond sale a 200 Giga al mese invece dei 100 Giga previsti dalla versione standard. Considerando il canone, il rapporto tra prezzo e traffico dati diventa piuttosto aggressivo, che è esattamente il punto delle offerte operator attack.

Cosa cambia online e come verificare i Giga

Anche il canale online viene coinvolto, con attivazioni possibili da una pagina dedicata sul sito dell’operatore. Qui la lista è più corta e comprende TIM Power Famiglia Iron Web a 4,99 euro al mese con 201 Giga anziché 101 Giga, TIM Supreme GPRO a 5,99 euro al mese con 300 Giga anziché 150 Giga, TIM Power Special VPro 5G a 9,99 euro al mese con 200 Giga anziché 100 Giga e TIM Titanium Orange a 10,99 euro al mese con 200 Giga anziché 150 Giga.

C’è poi un dettaglio tecnico che vale la pena tenere a mente, perché genera spesso confusione. Diverse tariffe di rete mobile dell’operatore prevedono, oltre ai Giga inclusi di base, una quota di traffico extra sotto forma di bonus gratuito, che viene caricata automaticamente entro 5 giorni dall’attivazione della SIM ricaricabile. Significa che nei primi giorni il contatore potrebbe mostrare meno Giga di quelli attesi. Il consiglio pratico è controllare l’area clienti oppure l’app MyTIM per verificare che l’intero pacchetto dati risulti caricato correttamente. Se dopo 6 giorni dall’attivazione della SIM qualcosa ancora non torna, la strada è quella del Servizio Clienti, che può effettuare le verifiche del caso.

In assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore, e fatti salvi eventuali cambiamenti dell’ultimo momento, le informazioni relative al ritorno della promo dal 10 settembre 2026 vanno considerate un’indiscrezione, priva di valore informativo e commerciale.