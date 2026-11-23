Non sono soltanto smartphone e televisori a definire l’identità tecnologica di Samsung. Anche gli elettrodomestici, i sistemi per il comfort domestico e le soluzioni professionali per la comunicazione visiva stanno assumendo un ruolo sempre più importante. Un percorso che trova conferma agli Archiproducts Design Awards 2026, dove quattro prodotti dell’azienda sono stati selezionati tra i vincitori dell’undicesima edizione.

La giuria ha premiato la Bespoke AI Laundry da 9 kg, il climatizzatore WindFree Première+, la pompa di calore EHS Quint e il display Spatial Signage da 85 pollici. La lavatrice ha ottenuto anche il Sustainability Award, un riconoscimento dedicato alle soluzioni capaci di distinguersi per attenzione all’efficienza e all’utilizzo delle risorse.

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Bespoke AI Laundry: intelligenza artificiale e consumi

Tra i prodotti premiati, la lavatrice Bespoke AI Laundry WF90H09C4ST2 si distingue per l’integrazione tra funzioni intelligenti e un’interfaccia progettata per semplificare le operazioni quotidiane. Il pannello Smart Screen da 7 pollici è dotato di display LCD touch e permette di navigare tra le impostazioni con gesti familiari, simili a quelli utilizzati su uno smartphone. L’intelligenza artificiale apprende le abitudini di utilizzo e propone i programmi più frequenti insieme alle relative impostazioni. Attraverso SmartThings, inoltre, è possibile controllare il dispositivo da remoto e utilizzarlo come punto di accesso per gestire altri apparecchi connessi della casa. È presente anche l’assistente vocale Bixby, che consente di interagire con la lavatrice attraverso comandi naturali.

Il Sustainability Award valorizza soprattutto le tecnologie dedicate alla riduzione dei consumi. Samsung dichiara un risparmio energetico fino al 65% rispetto al limite massimo previsto per la classe energetica A. L’applicazione SmartThings permette inoltre di tenere sotto controllo l’utilizzo di acqua, elettricità e detergenti. Il programma AI Wash+ analizza il carico, riconosce il tipo di tessuto e valuta il livello di sporco per adattare la quantità di acqua e detersivo e il numero di risciacqui. Il ciclo Less Microfiber, invece, è progettato per ridurre fino al 54% il rilascio di microfibre dai tessuti sintetici durante il lavaggio.

WindFree Première+: il climatizzatore diventa elemento d’arredo

Il riconoscimento assegnato al WindFree Première+ riguarda una soluzione che cerca di integrare estetica e comfort climatico. Il nuovo climatizzatore residenziale presenta linee essenziali e una finitura materica, con due varianti cromatiche: Essential White e Soapstone Charcoal. Una scelta progettuale pensata per adattarsi anche agli ambienti contemporanei, limitando i riflessi e valorizzando l’aspetto dell’unità interna.

Sul fronte tecnologico, il sistema utilizza la tecnologia WindFree, che distribuisce l’aria attraverso migliaia di microfori. In questo modo il flusso viene diffuso in maniera più uniforme e silenziosa, evitando la sensazione dei getti diretti tipici dei climatizzatori tradizionali. Tra le funzioni integrate figura AI Motion Wind, che sfrutta un sensore radar per rilevare la posizione delle persone presenti nella stanza e gestire la tripla aletta. Il sistema mette a disposizione sette modalità di distribuzione dell’aria. AI Comfort analizza invece le condizioni ambientali e le abitudini dell’utente per regolare automaticamente il funzionamento, mentre AI Energy interviene sull’ottimizzazione dei consumi.

EHS Quint: una pompa di calore per più esigenze

Credits: TecnoAndroid

Il terzo prodotto premiato è EHS Quint, una pompa di calore all-in-one progettata per gestire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. La soluzione combina un sistema aria-acqua e aria-aria, con un’architettura che separa il circuito frigorifero da quello idraulico. Questa configurazione permette di mantenere una procedura di installazione simile a quella di una pompa di calore monoblocco, offrendo allo stesso tempo la possibilità di collegare diverse unità interne. Tra quelle compatibili figurano le cassette WindFree a una via, le unità a parete e quelle canalizzate, oltre a dispositivi della gamma aria-acqua come ClimateHub, Hydro Unit, HydroWall e Control Kit.

Una delle caratteristiche centrali è il recupero del calore: il sistema può sfruttare il calore di condensazione per produrre acqua calda sanitaria mentre raffresca contemporaneamente gli ambienti. Anche l’aspetto esterno è stato curato, con griglia e telaio grigio scuro pensati per integrarsi con differenti tipologie di edifici.

Spatial Signage porta il 3D nei display professionali

L’ultimo riconoscimento riguarda Spatial Signage da 85 pollici, un display professionale che introduce una visualizzazione tridimensionale senza occhiali. La tecnologia consente di dare profondità ai contenuti mostrati sullo schermo senza richiedere necessariamente materiali creati appositamente in 3D. Samsung ha progettato questa soluzione per ambienti molto diversi, tra cui negozi, strutture ricettive, uffici e spazi pubblici. Il pannello presenta uno spessore di appena 52 millimetri, caratteristica che ne facilita l’inserimento in contesti architettonici nei quali è importante limitare l’ingombro delle apparecchiature.

La gestione è affidata a Samsung VXT, piattaforma che permette di controllare i display da remoto, intervenire sugli effetti tridimensionali e organizzare i contenuti visualizzati. Una combinazione di funzionalità e design che ha contribuito al riconoscimento ottenuto nell’edizione 2026 degli Archiproducts Design Awards.

Fonte: TecnoAndroid