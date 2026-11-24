La ipotesi di Riemann, considerata il più celebre enigma della matematica moderna, potrebbe aver trovato una soluzione grazie al lavoro di un ricercatore italiano che ha scelto di non affidarsi agli algoritmi. Si tratta di una possibile dimostrazione raccolta in un testo di ben 940 pagine, scritto interamente senza alcun supporto di intelligenza artificiale. La firma è quella di Alessandro Masullo, ricercatore italiano di Stanford, e la bozza del lavoro è consultabile online dal 20 novembre. Una notizia che arriva in un momento particolare, perché proprio sullo stesso fronte si muove anche Anthropic, da cui giunge un’altra proposta di risoluzione.

Il lavoro di Alessandro Masullo e le sue 940 pagine

Il primo elemento che colpisce è la mole del documento. Quasi mille pagine dedicate a un unico problema danno l’idea di quanto sia complessa la questione e di quanto impegno abbia richiesto un tentativo del genere. Il ricercatore di Stanford ha costruito il suo ragionamento con un approccio che oggi appare quasi controcorrente, cioè affidandosi soltanto alle proprie capacità e lasciando da parte gli strumenti automatici che stanno entrando sempre più spesso anche nella ricerca scientifica.

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È bene però usare la giusta cautela. Il testo di Masullo è ancora una bozza e la parola chiave resta “possibile”. Una dimostrazione di questa portata, per essere accettata, deve passare attraverso verifiche lunghe e accurate da parte di altri studiosi. Finché questo processo non sarà completato, il lavoro rimane un tentativo serio e ambizioso ma non ancora una risposta definitiva all’ipotesi di Riemann.

Il fatto che il documento sia già pubblico dal 20 novembre consente comunque a chiunque abbia le competenze necessarie di esaminarlo, metterlo alla prova e cercare eventuali punti deboli. Un passaggio inevitabile quando si parla di un problema che da tempo occupa un posto speciale nella matematica moderna.

La scelta di non usare l’intelligenza artificiale e la proposta di Anthropic

L’aspetto forse più interessante della vicenda riguarda proprio il metodo. In una fase in cui l’intelligenza artificiale viene impiegata per affrontare calcoli complessi e problemi teorici di ogni genere, la scelta di Alessandro Masullo di procedere senza algoritmi assume un significato preciso. Il suo lavoro nasce interamente dal ragionamento umano, pagina dopo pagina, e proprio questo lo distingue da altri tentativi recenti.

Non a caso, sullo stesso enigma si è mossa anche Anthropic, da cui arriva un’altra risoluzione. Ci si trova così davanti a due strade molto diverse per avvicinarsi allo stesso traguardo. Da una parte c’è lo studio paziente di un singolo ricercatore che ha messo insieme 940 pagine senza ricorrere a strumenti automatici, dall’altra c’è il contributo di una realtà che lavora sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

Il confronto tra questi due approcci rende la questione ancora più curiosa. Da un lato il metodo tradizionale, fatto di intuizioni e passaggi logici costruiti a mano, dall’altro la potenza di calcolo delle macchine applicata a uno dei problemi più difficili mai formulati. Entrambe le proposte riguardano la stessa ipotesi di Riemann e dovranno essere valutate con attenzione dalla comunità scientifica prima di poter essere considerate valide.

La bozza firmata dal ricercatore italiano di Stanford, intanto, resta disponibile online dal 20 novembre ed è composta da 940 pagine scritte interamente senza il contributo dell’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid