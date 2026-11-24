Un gruppo di scienziati ha deciso di allagare Los Santos, la città immaginaria di Grand Theft Auto, per studiare quello che l’innalzamento del livello del mare potrebbe causare nella vera Los Angeles. L’idea è usare la metropoli virtuale, costruita sul modello di quella californiana, come una specie di laboratorio per immaginare un futuro in cui l’acqua si prende pezzi di città.

La scelta può sembrare curiosa, eppure ha una sua logica piuttosto chiara. Los Santos è da sempre il ritratto digitale di Los Angeles e proprio questa somiglianza permette di osservare in un ambiente familiare a milioni di giocatori cosa succederebbe se il mare salisse fino a sommergere le zone più esposte.

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Grand Theft Auto: il videogioco come specchio della realtà

Usare un videogioco per ragionare su un problema concreto come la crisi climatica ha un vantaggio evidente perché rende visibile qualcosa che di solito resta confinato in grafici e proiezioni. Vedere strade, quartieri e scorci ben noti finire sott’acqua ha un impatto immediato e molto diverso da quello di una tabella piena di numeri.

Il punto di partenza resta sempre la città reale. Los Santos allagata non è un semplice esercizio di fantasia ma uno strumento pensato per capire meglio il destino di Los Angeles davanti al mare che avanza. La versione virtuale funziona come una lente che ingrandisce un rischio reale e lo rende più facile da comprendere anche per chi non mastica scienza tutti i giorni.

Un problema ben più grave di un tetto da riparare

Il tono dell’esperimento ha anche un lato ironico, legato a Lucia, personaggio del mondo di Grand Theft Auto che secondo gli autori non sarebbe affatto contenta di vedere la sua città trasformata in questo modo. Il paragone scelto rende bene l’idea perché se uno scenario simile dovesse davvero concretizzarsi ci sarebbe da fare molto più che sistemare il tetto di casa.

Dietro la battuta c’è però un messaggio serio. L’aumento del livello dei mari non si limita a provocare qualche danno da sistemare con un intervento di manutenzione, perché può cambiare il volto di intere aree urbane. Ed è proprio questo che la simulazione su Los Santos prova a mostrare, con la città virtuale che diventa il banco di prova per immaginare cosa potrebbe accadere a Los Angeles se l’acqua dovesse salire.

Fonte: TecnoAndroid