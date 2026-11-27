Threads sbarca ufficialmente su iPad con un’applicazione dedicata e questa volta non si parla più di semplici indiscrezioni o di voci di corridoio. Il social network di Meta ha ora una versione pensata per il tablet di Apple, già disponibile anche nell’App Store italiano. C’è però un dettaglio che salta all’occhio fin dal primo avvio, perché il feed continua a scorrere su una sola colonna anche quando lo schermo viene girato in orizzontale.

Chi ha già installato l’app su iPhone ritroverà nello store lo stesso nome e lo stesso sviluppatore, cioè Instagram, Inc. Di fatto non si tratta di un’applicazione separata ma di un aggiornamento di quella esistente, che ora si adatta anche al tablet. Apple indica come requisito minimo iPadOS 16.3 o versioni successive. Il debutto arriva a più di tre anni di distanza dal lancio di Threads, quando la piattaforma di Meta era nata con un’impostazione chiaramente orientata all’uso da telefono. Per molto tempo, quindi, chi preferiva leggere i post su uno schermo più grande ha dovuto arrangiarsi con soluzioni di ripiego.

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Com’era prima e cosa cambia con l’interfaccia per tablet

Per capire la portata della novità basta ripensare a come si accedeva a Threads da iPad fino a poco tempo fa. Le strade erano essenzialmente due. Da un lato si poteva aprire il sito dal browser e salvarlo sulla schermata Home, così da avere un’icona da cui partire ogni volta. Dall’altro si poteva scaricare la versione per iPhone, che sul tablet però manteneva le proporzioni tipiche di un’app per smartphone, con tutto lo spazio sprecato che ne derivava.

Adesso le cose sono diverse, perché l’app propone un’interfaccia costruita apposta per lo schermo del tablet. I post, tuttavia, restano impilati uno sopra l’altro in una colonna singola, esattamente come si vedeva nelle immagini mostrate in anteprima. Ed è così anche quando l’iPad viene appoggiato in orizzontale sul tavolo, magari con una tastiera collegata. Lo spazio per leggere aumenta e la consultazione diventa più comoda rispetto alla vecchia versione ingrandita, ma dopo aver ruotato il dispositivo il risultato non cambia granché. Sullo schermo continua a comparire un unico feed, senza una disposizione dei contenuti che sfrutti davvero la larghezza disponibile.

Le priorità del team di design e le funzioni ancora assenti

Le prime immagini della nuova app erano state pubblicate da Christopher Clare, responsabile del design di Threads. Il suo gruppo di lavoro aveva scelto di dare la precedenza a una versione da rendere disponibile subito, rimandando a una fase successiva il lavoro sulle ottimizzazioni. In altre parole l’obiettivo era portare l’app sul tablet il prima possibile e poi rifinirla con il tempo, aggiornamento dopo aggiornamento.

Proprio per questo conviene tenere separato ciò che si può usare già oggi da quello che Meta potrebbe introdurre più avanti. Alcune funzioni che sul tablet sembrerebbero quasi naturali, infatti, per ora non ci sono. Un esempio concreto riguarda la possibilità di tenere aperti due feed affiancati nello stesso schermo, una soluzione che renderebbe molto più utile l’orientamento orizzontale. Questa opzione non fa parte dell’app di Threads per iPad nella versione che è stata vista al momento del lancio.

Fonte: TecnoAndroid