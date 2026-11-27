Anche WhatsApp sembra pronta a entrare nel mercato delle eSIM da viaggio, un settore ormai affollato che finora però non aveva mai visto scendere in campo un nome così conosciuto. Non si tratta di una semplice indiscrezione: all’interno del codice della versione 2.26.47.10 dell’app per Android sono comparsi riferimenti piuttosto precisi a una funzione che permetterebbe di acquistare piani dati per l’estero direttamente dall’applicazione di messaggistica.

L’idea è facile da raccontare. Chi parte per un viaggio fuori dai confini nazionali oggi deve in genere affidarsi a uno dei tanti servizi specializzati che vendono pacchetti di traffico internazionale. Sono numerosi e fanno il loro lavoro, ma nessuno di loro può contare sulla notorietà della piattaforma di Meta, usata ogni giorno da milioni di persone. Portare un’offerta del genere dentro un’app già presente su una quantità enorme di telefoni darebbe al servizio una visibilità che i concorrenti difficilmente possono eguagliare.

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Come funzionerebbe il servizio eSIM di WhatsApp

Stando a quanto emerge dal codice, il servizio eSIM di WhatsApp non avrebbe l’aspetto di un esperimento abbozzato. Al contrario appare già piuttosto articolato e completo. Il percorso parte dalla destinazione: l’utente indica il Paese in cui andrà e a quel punto vede comparire una serie di opzioni tra cui scegliere. Ci sono formule con traffico illimitato e altre basate su un pacchetto con una quantità definita di giga.

Non finisce qui, perché nel codice compaiono anche richiami a piani regionali e globali. Un dettaglio che lascia intendere ambizioni piuttosto chiare, con una proposta pensata non soltanto per chi visita un singolo Paese ma anche per chi ha bisogno di una copertura più ampia. Segno che la piattaforma punta a offrire qualcosa di più di un semplice pacchetto dati.

C’è poi la questione della semplicità, che sembra stare al centro di tutto il progetto. Per rivolgersi davvero a chiunque, compresi quelli che con configurazioni e passaggi tecnici non hanno grande confidenza, l’app sfrutterebbe gli strumenti di Google disponibili su Android per installare la eSIM direttamente sullo smartphone. In questo modo le operazioni richieste all’utente verrebbero ridotte al minimo, senza procedure complicate da seguire. Un approccio che rende l’esperienza accessibile anche a chi non ha mai avuto a che fare con una eSIM prima d’ora.

Attivazione automatica, notifiche e un partner ancora sconosciuto

Come accade già con altri servizi simili, il piano acquistato non entrerebbe in funzione immediatamente. L’attivazione automatica scatterebbe soltanto nel momento in cui il telefono si collega alla rete del Paese di destinazione, e non prima. Questo significa poter comprare il pacchetto con anticipo, anche diversi giorni prima della partenza, senza preoccuparsi di sprecare parte della validità.

Dentro l’app troverebbe spazio anche una sezione dedicata alla gestione dei piani. Da lì sarebbe possibile controllare il traffico residuo e consultare l’elenco di quelli già scaduti. A completare il quadro ci sarebbero avvisi e notifiche pensati per segnalare quando i dati stanno per esaurirsi e quando il piano si avvicina alla data di scadenza, così da non trovarsi all’improvviso senza connessione. Rimane aperto il nodo del fornitore. È molto probabile, e il codice stesso va in questa direzione, che WhatsApp non gestisca le eSIM in autonomia ma si appoggi a un operatore terzo per erogare il servizio. Al momento però non circolano ipotesi su quale possa essere l’azienda scelta.

Fonte: TecnoAndroid