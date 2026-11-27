La storia di Homo erectus in Cina potrebbe essere molto più lunga di quanto si credesse finora. Secondo le nuove indicazioni, questa specie umana arcaica avrebbe continuato a vivere nel territorio cinese per circa 215.000 anni in più rispetto alle stime precedenti, e nel frattempo potrebbe aver incrociato la propria strada con quella dei Denisoviani. Il suo mondo, insomma, forse non è finito nel modo in cui la ricostruzione tradizionale lo aveva raccontato.

Non si tratta di un ritocco marginale. Spostare in avanti di oltre duecentomila anni la presenza di un gruppo umano significa rimettere mano a un capitolo intero della preistoria asiatica, con conseguenze che vanno ben oltre una singola data sul calendario degli studiosi. Cambia la cronologia, e con lei cambiano le domande da porsi su chi abitava quelle terre e per quanto tempo.

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Una sopravvivenza più lunga del previsto

Per molto tempo l’idea dominante è stata che Homo erectus fosse uscito di scena in Cina parecchio prima. La nuova lettura stravolge il quadro. Se questi antichi ominidi hanno davvero resistito così a lungo, allora la loro scomparsa non coincide più con il momento ipotizzato e tutto ciò che si pensava di sapere sulla loro fine va almeno ripensato.

Un margine di 215.000 anni è enorme anche su scala evolutiva. Vuol dire generazioni e generazioni di individui che hanno continuato ad abitare quei territori quando, secondo la versione precedente, non avrebbero dovuto esserci più. È proprio questo scarto a rendere la notizia così rilevante per chi studia l’evoluzione umana, perché un intervallo tanto ampio apre finestre temporali in cui altre popolazioni potevano trovarsi nello stesso luogo, nello stesso momento.

Il possibile incontro con i Denisoviani

Ed è qui che entrano in gioco i Denisoviani. Allungando la permanenza di Homo erectus nel paese asiatico diventa plausibile che i due gruppi abbiano condiviso, almeno per un certo periodo, lo stesso spazio. L’ipotesi è che possano essersi mescolati. Il condizionale però resta d’obbligo, visto che si parla di una possibilità e non di un fatto dimostrato.

Un eventuale incrocio tra queste popolazioni avrebbe comunque un peso notevole. Significherebbe che la storia umana in Asia non è stata una semplice successione ordinata di specie, con una che sparisce e l’altra che prende il suo posto, ma qualcosa di più intrecciato. Gruppi diversi che si sovrappongono nel tempo e che, magari, finiscono anche per incontrarsi.

Una fine diversa da quella immaginata

Il nodo centrale resta proprio questo. La fine di Homo erectus potrebbe non essere andata come si pensava. Una sopravvivenza così prolungata, unita all’ipotesi di contatti con i Denisoviani, suggerisce un percorso molto meno lineare rispetto a quello descritto finora per questa specie arcaica, che per lungo tempo era stata relegata a un periodo ben più remoto.

La nuova stima colloca quindi la presenza di Homo erectus in Cina circa 215.000 anni oltre il limite che fino a oggi veniva considerato valido e lascia aperta l’ipotesi di un contatto diretto con i Denisoviani durante quel lungo intervallo.

Fonte: TecnoAndroid