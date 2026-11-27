XPENG ha presentato all’AI Day di Guangzhou la nuova versione di IRON, il suo robot umanoide, che già nei primi mesi del 2027 comincerà a fare pratica all’interno dei negozi del marchio. Il nome è rimasto quello del prototipo che l’azienda aveva portato in un centro commerciale a Shenzhen, ma la sostanza è cambiata parecchio. Il modello mostrato a Guangzhou può contare su più di 1.500 punti tattili, cioè altrettanti punti con cui riesce ad accorgersi di essere entrato in contatto con qualcosa.

Il percorso scelto dal costruttore cinese è graduale. Prima arriverà una fase di addestramento sul campo, negli spazi commerciali di XPENG, poi toccherà al vero e proprio debutto pubblico, fissato per il secondo trimestre del 2027. Il robot avrà quindi qualche mese per misurarsi con ambienti reali prima di presentarsi ufficialmente al grande pubblico, e non è un dettaglio da poco per una macchina pensata per muoversi accanto alle persone e per maneggiare oggetti di uso comune.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Vista e tatto, due informazioni diverse per lo stesso gesto

Per capire a cosa servano tutti quei sensori conviene partire da un esempio molto concreto, quello di una scatola da spostare. Quando a IRON viene chiesto di sollevarla, sono le telecamere a fare il primo lavoro. Aiutano l’umanoide a individuare dove si trova l’oggetto e a decidere dove appoggiare le mani. Fin qui nulla di troppo diverso da quello che ci si aspetta da una macchina dotata di visione artificiale.

Il passaggio interessante arriva subito dopo. Una volta che le dita si sono chiuse attorno alla scatola, entra in gioco un altro tipo di dato, ossia il punto esatto in cui la mano sta toccando il cartone. È un’informazione che la vista da sola fatica a restituire con precisione, perché nel momento della presa le dita stesse possono coprire parte dell’oggetto. Il tatto diventa così il secondo senso su cui il robot può contare, e lo fa proprio quando le immagini catturate dalle telecamere smettono di bastare.

La logica ricorda da vicino il modo in cui si comporta una persona. Prima si guarda l’oggetto per capire come afferrarlo, poi sono le mani a raccontare se la presa è giusta. Il robot umanoide di XPENG prova a replicare questo doppio passaggio, combinando ciò che vede con ciò che sente al contatto.

Sensori anche lontano dalle mani

Un aspetto che distingue questo progetto riguarda la distribuzione dei sensori. Secondo l’azienda, la copertura supera l’80% delle zone che XPENG considera importanti, e il discorso non si limita alle dita. Anche altre parti del corpo di IRON sono in grado di percepire un contatto, il che amplia parecchio la consapevolezza che la macchina ha di sé e di quello che le sta attorno.

L’esempio più immediato arriva dalla vita di tutti i giorni. Basta pensare a cosa succede quando si passa vicino a un ripiano e ci si accorge di averlo sfiorato con il gomito. Nessuno ha guardato il proprio braccio in quel momento, eppure il corpo ha registrato il contatto. È esattamente questo tipo di sensibilità diffusa che XPENG vuole dare al suo umanoide, così che possa rendersi conto di urtare una superficie anche con zone che non stanno svolgendo un compito preciso.

Proprio negli ambienti affollati e pieni di scaffali come un negozio questa capacità può fare la differenza, ed è lì che IRON muoverà i primi passi operativi a partire dai primi mesi del 2027, in attesa del debutto pubblico previsto nel secondo trimestre dello stesso anno.

Fonte: TecnoAndroid