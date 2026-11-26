Su Apple TV è arrivato Scuola per guerrieri coraggiosi, il nuovo film con Chris Pratt che il pubblico italiano può già vedere da ieri 25 novembre. La novità non riguarda soltanto le uscite più recenti, perché negli Stati Uniti la piattaforma sta ampliando anche la propria offerta di titoli di repertorio, con alcuni nomi piuttosto noti in arrivo a partire dal 1° dicembre.

Si tratta di due movimenti paralleli che vale la pena tenere separati. Da una parte c’è la produzione nuova, pensata per attirare l’attenzione e distribuita anche nel nostro Paese. Dall’altra c’è il lavoro sul catalogo, quello fatto di film già conosciuti che vanno a riempire gli scaffali digitali del servizio e che per ora interessa il mercato americano. Due strategie diverse che però raccontano la stessa intenzione, cioè rendere il servizio più ricco e variegato agli occhi degli abbonati.

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La storia di Marc e dello zio Jake

Il cuore di Scuola per guerrieri coraggiosi è un ragazzino di nome Marc, per il quale perfino una semplice lezione di educazione fisica può trasformarsi in un ostacolo. I compagni lo prendono di mira e lui non riesce a stringere amicizie con facilità. L’ora di ginnastica, poi, finisce per ricordargli tutto quello che crede di non essere in grado di fare. Un quadro che parla di insicurezza e di fatica a trovare il proprio posto, temi che il film mette subito al centro del racconto.

Le cose cambiano quando arriva l’estate. In casa si presenta lo zio Jake, un Navy SEAL rimasto ferito in servizio che sceglie di trascorrere il periodo di recupero dalla sorella Sarah, la madre di Marc. Da questa convivenza forzata parte la vicenda, con un adulto abituato a ben altri contesti che si ritrova sotto lo stesso tetto con un nipote alle prese con le sue piccole e grandi difficoltà quotidiane. La presenza di Chris Pratt nel cast dà al progetto un volto riconoscibile e piuttosto amato dal grande pubblico, elemento che di certo aiuta a far conoscere la pellicola.

La sinossi ufficiale si ferma qui, senza svelare come evolverà il rapporto tra i due né in che modo l’esperienza dello zio entrerà nella vita del ragazzo. Quel che emerge è comunque l’impostazione di un racconto familiare, costruito attorno all’incontro tra due personaggi molto distanti tra loro, ciascuno con qualcosa da superare.

I classici in arrivo sul catalogo americano

Accanto alla novità con protagonista Pratt, Apple TV negli Stati Uniti prepara un rinforzo sul fronte dei film già usciti in passato. Dal 1° dicembre sono attesi diversi titoli e tra questi spiccano tre nomi che difficilmente passano inosservati. C’è Shutter Island, c’è Magnolia e c’è anche il primo Karate Kid, pellicole molto diverse per genere e atmosfera ma accomunate dall’essere rimaste nella memoria di più generazioni di spettatori.

Si tratta solo di una parte delle aggiunte previste, visto che l’elenco comprende anche altre opere. La scelta di puntare su film di questo calibro va nella direzione di un’offerta meno concentrata sulle sole produzioni originali e più aperta ai titoli che il pubblico cerca e riguarda volentieri. Un aspetto che rende la piattaforma più completa per chi vuole alternare le novità a qualche grande ritorno.

Fonte: TecnoAndroid