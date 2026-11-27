Il nuovo Lexus NX ha scelto un palcoscenico decisamente insolito per la sua anteprima europea, cioè le Nitto ATP Finals di Torino, in corso fino al 22 novembre 2026. Il SUV ibrido giapponese arriverà nelle concessionarie del Vecchio Continente nella primavera del 2027 e lo farà con due motorizzazioni ben distinte. Da una parte c’è la ricaricabile NX 450h+, dall’altra la full hybrid NX 350h. Per l’Italia sono già noti listino e dotazioni. La gamma europea si articola su quattro livelli, che sono Business, Executive, Luxury e F SPORT. La base di partenza è già piuttosto ricca, visto che tutte le versioni montano fari pensati per ogni condizione meteo, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante anch’esso riscaldato e a regolazione elettrica e portellone posteriore motorizzato.

Allestimenti e tecnologia a bordo del nuovo Lexus NX

Chi cerca un’impronta più sportiva trova nella F SPORT barre sul tetto, spoiler posteriore, minigonne e parti inferiori dei paraurti in nero lucido Piano Black. I cerchi da 20 pollici a doppia razza sottile lasciano intravedere le pinze dei freni rosso brillante, mentre l’abitacolo riceve finiture dedicate.

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Dentro, il passo avanti si nota subito. Ogni versione adotta un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e uno schermo multimediale da 14 pollici, il più grande mai visto su un NX. Di serie ci sono anche i Responsive Hidden Switches, comandi che restano nascosti nella plancia finché la mano non si avvicina. Debutta poi in Europa il Lexus Sensory Concierge, un sistema che coordina luci, musica, climatizzazione e fragranze sviluppate con Givaudan, diffuse grazie a tre cartucce intercambiabili sistemate nel vano portaoggetti.

Prezzi, promozioni e formule di acquisto

Sul mercato italiano i prezzi della 350h Hybrid partono da 64.900 euro per la versione d’ingresso a trazione anteriore. Con la trazione integrale si sale a 66.900 euro, la Premium+ costa 69.900 euro, la Luxury 73.900 euro e la F SPORT chiude la gamma a 75.900 euro. La variante ricaricabile è proposta solo con trazione integrale e attacca da 69.900 euro, passa ai 72.900 euro della Premium+ e arriva fino ai 78.900 euro della F SPORT.

Le cifre sono chiavi in mano, quindi comprendono trasporto, preconsegna e immatricolazione ma non l’IPT, e fanno riferimento al listino in vigore dal 21 novembre 2026. Fra gli optional la vernice metallizzata e il tetto panoramico costano 1.500 euro ciascuno, mentre il Feel Pack con tetto panoramico, impianto audio Mark Levinson e Digital Rear View Monitor richiede 3.500 euro. Per il lancio è prevista una promozione che abbassa l’accesso alla gamma a 58.400 euro. Il finanziamento della captive del Gruppo Toyota prevede una rata di 549 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 12.800 euro per la Hybrid e di 13.350 euro per la ricaricabile. KINTO propone invece un noleggio da 699 euro al mese per 48 mesi con anticipo di 5.900 euro, valido per entrambe.

Motori, dimensioni e rivali

La NX 450h+ abbina un quattro cilindri 2.5 alla trazione integrale e a una trasmissione elettrica a variazione continua. La potenza complessiva provvisoria è di 307 CV (226 kW), con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. La batteria cresce da 18 a 23 kWh e spinge l’autonomia in elettrico oltre i 100 km. Per la prima volta una NX ricaricabile accetta anche la ricarica rapida in corrente continua, che porta la batteria dal 10 all’80% in circa 28 minuti. La 350h dichiara invece 199 CV (146 kW) provvisori, con trazione anteriore o integrale a scelta. Lexus ha alleggerito la batteria riducendo il numero di celle e ha migliorato il raffreddamento rispetto alla generazione precedente. Entrambi i propulsori rispettano la normativa Euro 7 e ogni versione può ora trainare fino a 1.500 kg, cioè 500 kg in più di prima. Le misure parlano di 4,69 metri di lunghezza, 1,865 metri di larghezza e un passo di 2,69 metri.

Il Lexus NX si colloca nel cuore dei SUV premium di segmento D, con cifre allineate a quelle di Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC e Volvo XC60. Le tedesche puntano su prestazioni e potenze più elevate, la svedese sul rapporto fra prezzo e dotazioni e la Genesis GV70 sull’alternativa elettrica a costi simili. La giapponese risponde con la sua lunga tradizione nell’ibrido e con una lunghezza leggermente inferiore a quella della concorrenza.

Fonte: TecnoAndroid