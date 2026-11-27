YouTube sarebbe pronta a chiudere un accordo da 3 miliardi di dollari, circa 2,6 miliardi di euro, per mettere la parola fine alle cause sulla dipendenza e sugli effetti negativi che la piattaforma avrebbe avuto sulla salute mentale. A ricevere questa somma sarebbero numerosi distretti scolastici statunitensi, cioè proprio quelle realtà che negli ultimi tempi hanno portato la questione davanti ai giudici. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché dietro YouTube c’è ovviamente Google, e quindi la cifra in ballo coinvolge direttamente uno dei colossi più potenti della tecnologia mondiale.

Cosa prevede l’intesa con le scuole americane

Il punto centrale è piuttosto semplice da capire. Con questo accordo la società punterebbe a chiudere in modo definitivo le controversie aperte con le scuole, evitando così di trascinare la vicenda nei tribunali ancora a lungo. Per ora il quadro va letto con la dovuta prudenza: si parla di un’azienda che potrebbe essere intenzionata a pagare, non di un’intesa già firmata e resa ufficiale. La direzione però sembra chiara, e la cifra ipotizzata racconta da sola quanto sia diventato pesante il tema.

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Tre miliardi di dollari rappresentano una somma enorme anche per un gruppo come Google. È il segnale di quanto le accuse legate alla dipendenza da piattaforma siano ormai prese sul serio, al punto da spingere un gigante del web a valutare un risarcimento di queste dimensioni pur di archiviare la faccenda. Pagare per chiudere, in casi come questo, significa anche togliersi dalle spalle anni di battaglie legali dall’esito incerto e una pressione mediatica che difficilmente si sarebbe affievolita da sola.

Dipendenza e salute mentale al centro delle cause

Le contestazioni ruotano attorno a due aspetti strettamente collegati. Da un lato c’è la dipendenza, ovvero la capacità della piattaforma di trattenere gli utenti per un tempo sempre più lungo. Dall’altro ci sono le ricadute sulla salute mentale, che secondo chi ha avviato le azioni legali avrebbero toccato da vicino il mondo della scuola. Ed è proprio per questo che a muoversi sono stati i distretti scolastici, gli enti che negli Stati Uniti gestiscono l’organizzazione degli istituti sul territorio.

Il coinvolgimento delle scuole dà alla vicenda un peso particolare. Non si tratta di singoli utenti che lamentano un problema personale, ma di intere strutture educative che chiamano in causa una piattaforma frequentatissima come YouTube. Il fatto che la società stia valutando un pagamento così consistente dimostra quanto queste iniziative abbiano assunto una dimensione collettiva difficile da ignorare.

Se l’intesa dovesse andare in porto nei termini ipotizzati, la cifra di 3 miliardi di dollari verrebbe suddivisa tra i numerosi distretti coinvolti, chiudendo una volta per tutte le controversie. YouTube, e con essa Google, si lascerebbe così alle spalle le cause sulla dipendenza e sugli effetti negativi sulla salute mentale, con un accordo che a oggi risulta vicino ma non ancora formalizzato.

Fonte: TecnoAndroid