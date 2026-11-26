Threads arriva ufficialmente su iPad e, con lo stesso aggiornamento, introduce i cashtag con le quotazioni in tempo reale di azioni, ETF e criptovalute. Sono due novità diverse ma arrivano insieme, e raccontano parecchio delle ambizioni del social di Meta. Per avere un termine di paragone, Instagram ha impiegato quindici anni prima di accorgersi dell’esistenza del tablet di Apple. Threads ci ha messo decisamente meno e, già che c’era, ha preso in prestito anche un’idea nata altrove.

Threads su iPad funziona, ma solo in verticale

L’applicazione per il tablet della Mela si comporta bene quando il dispositivo è tenuto in verticale. Le cose cambiano girandolo in orizzontale, ed è proprio lì che qualcuno potrebbe restare deluso. Nella versione web il servizio si apre su più colonne e permette di avere tutto sotto controllo con un’occhiata. Su iPad invece il feed principale occupa una colonna sola e ai lati resta un’ampia distesa di spazio vuoto, praticamente inutilizzato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Qualche scorciatoia comunque c’è. Dalla schermata principale basta scorrere verso destra per raggiungere la ricerca e verso sinistra per aprire il menu dei feed. Una soluzione comoda, certo, anche se si capisce subito che non si tratta di un’app davvero pensata e costruita per lo schermo grande del tablet.

Come funzionano i cashtag su Threads

La novità più interessante però è un’altra ed è stata annunciata da Guy Dickinson, ingegnere che lavora su Threads. La piattaforma ora supporta i cashtag, cioè quelle etichette che Twitter aveva reso popolari diversi anni fa. Il meccanismo è semplice. Si scrive il simbolo del dollaro ($) seguito dal ticker di un titolo e il gioco è fatto. Toccando l’etichetta si finisce direttamente dentro le conversazioni dedicate a quella specifica azione.

Rispetto al modello originale, Meta ci aggiunge un po’ di mestiere. In cima alla pagina di ogni cashtag compaiono le quotazioni in tempo reale, i grafici e altre informazioni di contesto. Anche durante la ricerca il completamento automatico mostra già il prezzo attuale del titolo e la sua variazione percentuale, al rialzo o al ribasso. In pratica basta uno sguardo per capire come se la sta cavando la propria azione preferita.Per il momento, stando a quanto spiegato da Dickinson, il servizio copre le azioni quotate al NYSE e al Nasdaq, gli ETF e le criptovalute. Le nuove etichette finanziarie saranno disponibili sul web, su iOS e su Android, e la distribuzione è appena cominciata.

Il vero obiettivo resta X

Messi insieme, questi aggiornamenti chiariscono bene la direzione presa da Threads. Al social di Meta non basta più essere uno spazio dove si chiacchiera di qualunque cosa. Vuole diventare anche il luogo in cui seguire quello che succede in tempo reale, notizie e dati compresi. I cashtag in particolare si rivolgono a trader e investitori, un pubblico che oggi si concentra in buona parte su X e che finora non ha mai avuto grandi motivi per traslocare altrove. Meta intanto ha una carta importante da giocare. Nel corso del 2026 l’azienda ha annunciato che la sua piattaforma ha superato i 500 milioni di utenti mensili, nonostante la concorrenza agguerrita del rivale. Mark Zuckerberg è convinto che l’app sia sulla strada giusta per arrivare a quota un miliardo.

Fonte: TecnoAndroid