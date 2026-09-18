Thief Remastered: campagna inedita The Tarnished Mirror svelata

Chi aspettava novità su Thief Remastered si è ritrovato servito in anticipo, e non esattamente per scelta di chi stava lavorando al progetto. Nightdive Studios ha confermato che Thief: The Dark Project Remastered conterrà una campagna originale del tutto inedita, intitolata The Tarnished Mirror, pensata appositamente per accompagnare il ritorno del classico stealth. Una rivelazione che sarebbe dovuta arrivare più avanti, con tempi e modi decisi dallo studio, e che invece è stata bruciata da una fuga di informazioni di proporzioni enormi.

Il colpevole, se così si può dire, è il grande leak degli obiettivi di Steam emerso nei giorni scorsi, quello che ha coinvolto decine di titoli e messo in piazza contenuti che nessuno aveva ancora intenzione di mostrare. Tra le righe di quel materiale trapelato compariva anche il riferimento alla campagna inedita destinata alla remaster, e a quel punto continuare a fare finta di niente sarebbe stato piuttosto complicato.

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Nightdive risponde al leak con un teaser ironico

Invece di irrigidirsi, lo studio ha scelto la strada dell’autoironia. È arrivato un breve teaser che si apre con un collage di articoli e commenti pubblicati sui social a proposito della fuga di informazioni, quasi a voler mettere in scena il caos mediatico prima di entrare nel merito. Subito dopo compare un artwork ufficiale di The Tarnished Mirror, con Garrett riflesso in un vetro incrinato, immagine che gioca in modo abbastanza esplicito con il titolo scelto per la campagna.

La ciliegina è una battuta audio del protagonista, quel “Huh… not so secret anymore, is it?” che tradotto suona più o meno come “Eh… non è più un gran segreto, vero?”. Detto da un ladro che ha costruito la propria carriera sul restare nell’ombra, il commento funziona meglio di qualsiasi comunicato ufficiale. Poche righe, un’immagine e una frase, e il messaggio è passato senza bisogno di spiegazioni aggiuntive.

Appuntamento al 2 novembre per i dettagli

Il teaser si chiude fissando una data precisa, il 2 novembre, giorno in cui Nightdive Studios ha promesso di condividere maggiori dettagli sui nuovi contenuti. Cosa vedremo esattamente non è ancora stato chiarito. Potrebbe trattarsi di un trailer classico, oppure di qualcosa di più strutturato, magari una presentazione accompagnata dall’annuncio della data di uscita definitiva. Le due ipotesi restano entrambe sul tavolo, senza che lo studio abbia voluto sbilanciarsi.

Al momento l’unica indicazione temporale disponibile sul lancio parla del prossimo inverno, una finestra piuttosto ampia che lascia spazio a diverse possibilità. Il gioco è atteso su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC, con distribuzione su Steam, Epic Games Store e GOG. Una copertura molto larga, che comprende praticamente tutto ciò che c’è in circolazione tra console e store digitali.

Il supporto alle missioni create dai fan

C’è poi un altro elemento che rende questa edizione interessante per chi ha seguito la serie negli anni. Thief: The Dark Project Remastered supporterà infatti le missioni realizzate dai fan, incluse produzioni molto amate dalla community come The Black Parade. Un dettaglio che dice parecchio sull’approccio scelto, perché significa riconoscere il lavoro di chi ha tenuto vivo il gioco quando nessuno ci stava più mettendo mano.

Fonte: TecnoAndroid