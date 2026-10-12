The Witcher 3: una mod aggiunge contratti casuali e ripetibili

Per chi ha già chiuso ogni missione principale e secondaria di The Witcher 3, arriva una buona ragione per rimettere Geralt in sella. Il modder blibby84 ha creato per The Witcher 3: Remastered una modifica che introduce contratti generati proceduralmente, cioè cacce casuali e ripetibili pensate per continuare a guadagnare corone anche quando gli incarichi della storia cominciano a scarseggiare. Il progetto porta il nome di Witcher’s Work Procedurally Generated Contracts e punta tutto sull’essenza del mestiere dello strigo, ovvero dare la caccia ai mostri a pagamento.

Il funzionamento è semplice e rispetta lo spirito del gioco. Gli incarichi compaiono sulle bacheche di Velen, Novigrad e Skellige. Basta raccogliere un avviso, rintracciare la creatura e riscuotere la taglia dopo averla eliminata. Niente trame complesse o dialoghi infiniti, solo lavoro sporco come piace a Geralt e una fonte di guadagno costante quando le commissioni legate alla narrazione si esauriscono.

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Come funzionano i nuovi contratti di Geralt

Dietro la comparsa degli annunci c’è un meccanismo piuttosto preciso. Ogni 72 ore di gioco esiste una probabilità del 33% che una bacheca della regione in cui si trova il personaggio ospiti un nuovo contratto. L’avviso da staccare si intitola “Foul Things Lie Near” e resta affisso per una finestra della stessa durata. Se Geralt non lo prende entro la scadenza, il messaggio sparisce e l’occasione va persa.

Una volta accettato il lavoro, sulla mappa appare un’area di ricerca entro 700 metri dalla bacheca. La preda si nasconde sempre in una zona selvaggia, perché il sistema esclude sia i centri abitati sia l’acqua. Anche la caccia vera e propria ha un limite di tempo, quindi serve individuare e abbattere il bersaglio prima che l’incarico scada. Un dettaglio che aggiunge un pizzico di pressione e impedisce di lasciare i contratti in sospeso per giorni.

Il livello del mostro può risultare superiore o inferiore a quello di Geralt, con uno scarto massimo di cinque livelli. La ricompensa base è fissata a 500 corone, ma proprio la differenza di livello determina una taglia che oscilla fra 250 e 750 corone. Il denaro si recupera direttamente dal corpo della creatura abbattuta, insieme al suo normale bottino. Più la bestia è ostica rispetto al cacciatore, più il compenso cresce.

Un sistema integrato con l’economia del gioco

Per calcolare i pagamenti la mod sfrutta il sistema di ricompense dei contratti già presente nel titolo originale. Questo significa che eventuali modifiche all’economia capaci di intervenire sui compensi delle cacce finiscono per influenzare anche queste nuove taglie. Una scelta intelligente, che rende il progetto compatibile con chi ha già ritoccato il bilanciamento del gioco. Quando un contratto si conclude, riparte il conto alla rovescia per quello successivo e il ciclo ricomincia.

Il lavoro di blibby84 si inserisce in un panorama di mod particolarmente vivace. Gli appassionati stanno mettendo mano anche alle abilità di Geralt, mentre la versione Next Gen ospita altri progetti dedicati alle missioni. Witcher 3 Quests Extended aggiunge ben 18 incarichi giocabili, mentre The WAR Project propone una demo del lavoro di ricostruzione di una linea narrativa tagliata, conosciuta come Plague Questline. Il download di Witcher’s Work è già disponibile sulla pagina dedicata al progetto.

Fonte: TecnoAndroid